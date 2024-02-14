韩美日商定加深创新技术保护合作

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韩国国际广播电台报道：韩美日三国政府商定防止半导体、人工智能（AI）、生物等创新技术的外泄，并为了保障出口限制的履行，决定加强实务机关之间的合作。韩国法务部和产业通商资源部表示，韩美日当地时间25日在美国华盛顿召开的“第一届韩美日创新技术保护网络级别会议”中，共同认为各国违反出口限制措施的行为对国家安全构成威胁，并就上述协议内容达成协议。法务部与美国司法部、日本警察厅签署了技术泄露案件执法合作意向书，产业部与美国商务部、日本经济产业省签署了落实出口限制措施的合作意向书。三方加强相关项目的合作旨在积极分享技术保护、落实出口限制措施信息及模范案例。韩美日创新技术保护网络协商机制是去年8月韩美日戴维营峰会的后续措施。三国首脑当时商定加强技术保护合作，以防三国研发的尖端技术外泄和被窃取。三方还商定，美国为防核心技术外泄而建立的跨部门联合调查团创新技术机动打击队将与韩日对口部门构建沟通渠道。韩美日首脑并没有指出加强技术保护合作旨在防范哪个国家，但美国司法部副部长莉萨·莫纳科（Lisa Monaco）在当天的会议上明确了美国针对的国家。莫纳科提到了中国、俄罗斯和伊朗。她说，我们面对的都是恶意的主体，我们比过去任何时候都要更加强与伙伴国家的合作关系。莫纳科说，中国向针对跨国企业和政治领导人的黑客组织提供赞助，俄罗斯开展了二战后最大规模的地面攻击，伊朗则试图对全球反体制人士进行暗杀，我们今天在战场、经济区和信息空间面临了威胁。