韩代表队获得国际足联U-20世界杯亚军 开启韩国足球新时代
2019-06-17
#明星档案 l 2019-09-03
职业：演员
生日：1989年1月30日
出生地：首尔
身高：168cm
血型：O型
学历：中央大学研究生院 戏剧表演学硕士
出道：独立电影《Last Homecoming》（2009）
姜汉娜儿时便梦想成为世界级的芭蕾舞蹈家，5岁时便开始学习芭蕾舞。直至初中时，意识到自己的身体条件并不适合芭蕾舞，因此遗憾放弃。
高中时期，姜汉娜首次接触到了表演并产生了浓厚的兴趣，因此大学时便选择了戏剧表演专业，在校期间已经参演了多部独立电影，演技也得到了突飞猛进的发展。2009年参演电影《Last Homecoming》，正式作为演员出道。
主要作品：
·电视剧：
《60天，指定幸存者》（2019）
《认识的妻子》（2018）
《只是相爱的关系》（2017）
《步步惊心：丽》（2016）
《妈妈》（2015）
《韩国小姐》（2013）
·电影
《纯真年代》（2015）
《哭泣的男人》（2014）
《同窗生》（2013）
《朋友2》（2013）
《过山车》（2013）
《Last Homecoming》（2009）
2019-06-17
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