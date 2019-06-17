



职业：演员

生日：1989年1月30日

出生地：首尔

身高：168cm

血型：O型

学历：中央大学研究生院 戏剧表演学硕士

出道：独立电影《Last Homecoming》（2009）

姜汉娜儿时便梦想成为世界级的芭蕾舞蹈家，5岁时便开始学习芭蕾舞。直至初中时，意识到自己的身体条件并不适合芭蕾舞，因此遗憾放弃。

高中时期，姜汉娜首次接触到了表演并产生了浓厚的兴趣，因此大学时便选择了戏剧表演专业，在校期间已经参演了多部独立电影，演技也得到了突飞猛进的发展。2009年参演电影《Last Homecoming》，正式作为演员出道。

主要作品：

·电视剧：

《60天，指定幸存者》（2019）

《认识的妻子》（2018）

《只是相爱的关系》（2017）

《步步惊心：丽》（2016）

《妈妈》（2015）

《韩国小姐》（2013）

·电影

《纯真年代》（2015）

《哭泣的男人》（2014）

《同窗生》（2013）

《朋友2》（2013）

《过山车》（2013）

《Last Homecoming》（2009）