韩国造船业迎来复苏 连续4月订单量全球第一

ⓒYONHAP News

韩国造船业正在走出长达10年的不景气。截至今年8月，韩国造船企业已连续4个月接单量稳居世界第一。极具竞争力的高附加值船舶订单量增加是韩国造船企业业绩向好的主要原因，特别是在LNG运输船、超大型原油船（VLCC）等几个船型领域，韩国船企都保持着无人比肩的竞争优势。





今年1至8月，韩国已拿下LNG运输船27艘中的24艘、超大型原油船（VLCC）17艘中的10艘。若除去中国、日本的本国订货和订单量，全球船舶订单量几乎为韩国垄断。随着船舶建造量的增加，造船业雇佣也在恢复。去年8月造船业雇佣人数曾跌至谷底（10.5万人），今年8月已恢复至11万余人。





韩国造船业的复兴是世界造船业逐渐摆脱不景气的大环境与国内造船业高强度结构调整共同作用下的成果。直到21世纪初期，韩国造船业一直占据世界第一。2008年世界金融危机爆发，韩国造船业遭受沉重打击，船舶价格下降40%，中国发起低价攻势，腹背受敌的韩国造船业业绩不断下滑，最终在2011年将世界第一拱手相让于中国。2014年国际油价暴跌，海洋成套设备领域也遭受大规模损失，韩国造船业面临雪上加霜的困境。在此背景下，造船业从2015年开始在政府主导下启动结构调整。部分造船公司宣告倒闭，一些造船公司移交法庭管理。现代和三星重工开始实施高强度自救政策，大宇造船海洋则投入近10万亿韩元的公共资金。与此同时，世界造船开始出现复苏势头。最终在高强度结构调整和经济恢复趋势的双重利好形势下，韩国造船业以高附加值船舶技术优势为基石，实现了触底逆袭。





有预测称，韩国造船业的复苏绝不是暂时现象。从今年一季度开始，韩国船企订单量就呈稳步上升势头，且前景乐观。产业部称，韩国承接船舶订单将进一步增加。这不仅激活了相关产业和相关地区经济，还增加了就业岗位，因此各界均期待造船业复苏能为停滞不前的韩国经济注入活力。