今年内能否举行第三次美北首脑会谈

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11月4日，韩国国家情报院在国会情报委员会上做业务报告时表示，美北双方有可能在本月内，最迟也会在12月初重启无核化工作协商。





由于北韩国务委员会委员长金正恩将今年内举行第三次美北首脑会谈作为目标，为此最迟也要在12月初举行美北无核化工作协商。





国家情报院是基于以下两种原因作出推测的。国情院虽然没有提出今年12月举行第三次美北首脑会谈的确切根据，但是国情院认为今年10月5日美北双方在斯德哥尔摩协商中相互确认对方立场，因此有望在近期内重启协商。





此外，由于北韩国务委员会委员长金正恩将美北无核化协商的时限定在今年年底，因此国情院推测有可能在今年内，最迟也会在12月举行美北首脑会谈。





北韩国务委员会委员长金正恩在今年4月举行的最高人民会议上发表施政演说时，将美北无核化工作协商的时限定在今年年底。因此，专家分析，北韩为遵守金正恩委员长设定的“年底时限”，有可能在近期内举行美北对话。





在此情况下，11月7日至9日在俄罗斯莫斯科举行的核不扩散会谈能否成为重启美北无核化工作协商创造契机，引人关注。





莫斯科核不扩散会议作为政府官员和民间人士参加的半官半民形式会议，北韩外务省北美局局长赵哲秀和美国国务院对北韩特使兰伯特也出席了本次会议。





赵哲秀是接替权正根出任北韩外务省北美局局长的。北韩外务省北美局局长在美北无核化协商中扮演重要角色，且北韩在对核协商作出重要决策时也参与其中。因此，北韩外务省北美局局长赵哲秀和美国国务院对北韩特使兰伯特参加莫斯科核不扩散会议，有可能为重启美北无核化工作协商进行接触。





问题是，美北双方是否就重启无核化工作协商持积极态度。以目前的情况来看，赵哲秀局长和兰伯特特使在此次核不扩散会议期间能否为重启美北无核化工作协商达成一致，尚难以妄下定论。





北韩外务省北美局局长赵哲秀是同外务省第一副相崔善姬和前北美局局长权正根一道主导美北无核化协商的核心人物。而美国国务院对北韩特使兰伯特是今年10月5日斯德哥尔摩美北无核化工作协商时作为前北韩外务省北美局局长权正根的对话伙伴出席预备协商的人物。





由于美北双方直接或间接参与无核化协商的人士在斯德哥尔摩协商破裂后首次在正式场合进行会晤，因此此次会晤将左右美北双方能否重启无核化工作协商。但是北韩有可能回避美北对话，提高武力威胁等挑衅力度。





今年5月以来，北韩对4种新型短程发射体进行了性能测试。5月4日试射被称为北韩版伊斯坎德尔飞弹的战术诱导武器，5月8日试射大口径可控火箭炮，8月10日和16日试射新型战术地对地导弹，10月31日试射两枚超大型火箭炮。此外，10月2日还试射了潜射弹道导弹。





如此这般，北韩在持续进行导弹试射。在美北无核化工作协商陷入僵局的情况下，北韩试图通过导弹试射逼迫美国在北韩无核化问题尚作出让步，如果僵持局面持续下去，北韩很有可能发起追加挑衅，以争取美国作出让步。





包括10月31日试射的超大型火箭炮在内，今年以来北韩共试射12次发射体，以逼迫美国在无核化问题作出让步，如果在金正恩委员长设定的“年底时限”以前美国不拿出符合北韩要求的新方案，北韩很可能会发起追加挑衅。





在离“年底时限”剩下不到两个月的情况下，北韩国务委员会委员长金正恩像似考虑在近期内访问中国。





在北韩的立场上，为打破美北无核化僵局，有必要在中国的协助下让美国松绑制裁。此外，北韩试图以自身力量开发葛麻海岸旅游区和金刚山旅游区，并积极吸引中国游客赚取外汇。为此，北韩必须与中国进行紧密合作。





总之，上述种种问题提高了北韩国务委员会委员长金正恩访问中国的可能性。如果金正恩委员长在近期内访问中国，进一步加强友好合作关系，北韩有可能推迟美北无核化协商和发起追加挑衅等，迫使美国作出更大让步。因此，中国和北韩的关系变得更加亲密，会给美国和北韩的关系与双边无核化协商带来相当的负面影响。





在第一、二次美北首脑会谈前，北韩国务委员会委员长金正恩都曾访问过中国。因此，在第三次美北首脑会谈前，金正恩委员长也有可能访问中国。但是以目前的情况来看，在今年内举行第三次美北首脑会谈的可能性并不很大。





目前，离年底仅剩下不到两个月的时间，因此美北双方没有充分的时间讨论会谈议题，达成相关协议。此外，美国总统特朗普因众议院正式启动对他本人的弹劾调查而陷入窘境。因此，在今年内解决北韩核问题的可能性像似并不很大。





北韩则致力于加强与中国的友好合作关系，以缓解制裁压力，降低制裁效果，并迫使美国在无核化问题上作出让步。北韩国务委员会委员长金正恩虽然将解决核问题的时限定在今年年底，但是美国在年底以前拿出新方案的可能性很低，因此在今年内举行第三次美北首脑会谈的可能性也不很大。





斯德哥尔摩协商破裂后，美北双方相互要求对方拿出新方案。因此，美北双方能否在年底以前制定新方案，并在重启的无核化工作协商中能出折中点，引起国际社会密切关注。