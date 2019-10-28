美国国防部称将缩小预定于本月举行的韩美联合空中演习规模

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美国国防部称，将缩小预定于本月举行的韩美联合空中演习规模。由此，围绕韩美联合空中演习所产生的混乱也被平息。此前，美国国防部表示，将按照原计划举行韩美联合空中演习。美国国防部所说的韩美空中演习是指“警戒王牌”(Vigilant Ace)。韩美去年未举行该演习。其间，美国国防部的“按照原计划”这一说法导致外界对此次演习规模做出不同的解读。在此背景下，美国国防部明确表态将不使用“警戒王牌”这一名称，同时缩小演习规模。

“警戒王牌”是韩美于每年12月定期举行的大规模联合空中演习。韩美于2015年将美国空军战斗态势演习改成韩美联合军演后，首次举行联合演习。2017年，韩美投入270多架军机举行为期五天的联合空中演习。当时，美国空军派遣6架 F-22、6架 F-35A、12架F-35B等隐形战机派往韩国参演。部署在关岛安德森空军基地的远程战略轰炸机B-1B也连续两天被投入到韩半岛。

对此，北韩予以强烈谴责称，这是会导致核战争的严重军事挑衅。北韩对韩美联合空中演习的反应尤为敏感。这是因为，北韩的空军实力处于绝对劣势，且探测能力也较差。由于考虑到同北韩的对话局面，韩美去年取消了联合空中演习。

在此背景下，韩美今年举行联合空中演习，但缩小演习规模，这是双重布局。在北韩单方面提出的对话时限即将到来的情况下，北韩持续发动挑衅。因此，为了在保持军事应对态势的同时，还为对话注入动力，韩美采取了上述折中方案。

对此，美国参谋长联席会议副主席威廉•拜恩表示，此举的目的在于在保持随时都能投入战斗的准备态势的同时，还为与北韩保持对话协商营造环境。但他说，不便透露具体兵力和战机规模。