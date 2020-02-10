刘承旼提议自由韩国党与新保守党合并

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新保守党议员刘承旼提议自由韩国党与新保守党合并意味着保守阵营统合进入新局面，两党统合相关讨论或将步入正轨。





刘承旼在记者会上称，提出这一倡议是为了阻止文在寅政府将大韩民国推向垮台境地的错误行径，同时再次强调了他去年10月提出的“保守重建三原则”，即“跨过弹劾之江”、“推动保守阵营改革”和“创建新党”。保守阵营目前的分裂和混乱局面始于前总统朴槿惠遭弹劾。刘承旼派当时赞同弹劾，自由韩国党前身因此分裂。之后，刘承旼携手安哲秀创建正未来党，在上次选举中成为第三大党。但最近由于党内派系之争，正未来党再次分裂，刘承旼退党，安哲秀着手创建新党，正未来党实际上面临解体危机。选举在即，由于最大在野党自由韩国党未能获得对现政府感到失望的选民的支持，“中立层”日益增加，保守阵营迫切希望通过统合改变这一局面。但有声音指出，仅凭单纯统合无法真正挽回民心，刘承旼提出“保守阵营改革”便是针对这一要求的回应。对于“保守阵营改革”建议本身，各方面似乎并无异议，但进入具体讨论后便各执一词，众说纷纭。最大的障碍便是朴槿惠弹劾问题，赞成弹劾的刘承旼派和自由韩国党内部的强硬派隔阂颇深，而刘承旼提出“跨过弹劾之江”原则包括两个侧面，一是承认弹劾的正当性，二是让这个问题过去，不要使其成为选举的障碍。





舆论普遍认为，刘承旼的提议将使两党合并进入“快车道”。至于这将发展为为了选举胜利而进行的政治联合，还是保守阵营的脱胎换骨，也将备受瞩目。