新冠肺炎疫情影响韩国经济

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韩国政府已经发布了一系列应对措施，尽最大可能减小新型冠状病毒肺炎疫情对经济的影响。2月28日，韩国政府宣布了一系列特别经济救助计划，旨在最大程度地减小疫情带来的影响。政府还起草具有明确目的的紧急追加预算案。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊新型冠状病毒肺炎疫情对韩国经济的影响。





韩国政府最新推出的一系列措施表明，在目前不断增加新型冠状病毒肺炎感染确诊病例的情况下，政府将通过财政支持、税收优惠和法规创新等手段刺激经济发展。韩国政府计划支出160多亿美元，以克服疫情造成的经济困难。这些支持措施包括财政补贴、减轻税负、向小企业提供低息贷款、向国有企业提供更多资金等。





这些措施的关键在于财政补贴。更确切地说，从3月份到6月份，购车个别消费税将减少70％。同期，信用卡和支票卡的使用额所得扣除率也大幅调整至30％至80％，家用电器的购买者可获得10％的补贴。此外，为了防止病毒传播，幼儿园和托儿所纷纷关闭，很多孩子的父母不得不呆在家里带孩子，这部分人群也将获得政府补贴。为了鼓励国内消费，政府将向更多的人提供就业、度假、文化、旅游和家庭护理五个领域的“消费券”，并不断上调额度。补贴方案还包括针对小企业主和中小型企业的支持措施。





对于年销售额5万美元以下的企业，增值税税率将大幅下调，调整期限将延长到明年年底。这项措施估计将惠及90万人，每人节省160至660美元，同时在未来两年内，政府税收将减少7.2亿美元。为鼓励消费，韩国政府将发行总价值50亿美元的“地区礼品券”，并提供总价值25亿美元的现金券，可在传统市场上使用。对于减免受疫情爆发影响的中小型企业租金的房东，政府将给予他们减免租金额50％税收的优惠。





受到疫情影响的中小型企业的应急资金将增加到5.7亿美元，而这些公司的应收账款保险范围将增加到18亿美元。根据新的政府措施，政府将以税收优惠的形式支出58亿美元，而国有金融机构将提供75亿美元。政府已经执行了33亿美元，如果再加上这个数字，政府将总共支出超过160亿美元。政府之所以决定进行如此大规模的财政补贴，是因为随着新冠肺炎感染人数急剧增加，经济活动总体上大幅减少。





令人震惊的是，感染病例大幅增加，令人担忧的是疫情对经济的负面影响。韩国的出口下降了近两位数，而国内消费仍然举步维艰。大街上的消费者已经寥寥无几，街道一片安静，即使在周末，很多商店也是空着的。人们不愿再去通常比较拥挤的地方，例如百货商店、大型折扣连锁店和电影院。航空和旅游业受到的打击最大。疫情也给小企业主造成了严重损失。由于担心病毒传播，大多数学校取消了毕业典礼和入学典礼，这直接导致对鲜花的需求急剧下降。结果，在这个传统的旺季，韩国当地的花卉农场和商店陷入了严重的财务困境。很多小餐馆也不例外，由于难以从中国进口食品原料，食材价格大幅飙升。更糟糕的是，人们纷纷避免外出就餐。因此，韩国本地的餐馆面临双重打击。从目前的情况来看，新型冠状病毒肺炎疫情已经席卷了几乎所有行业。





显然，韩国经济即将经历一场很大的风暴，出口和国内消费同时下降。截至2月份，出口货运量预计将连续15个月下降，而今年旅游业收入很可能会出现大幅下降，原因是前往韩国旅游的中国游客人数急剧减少。尤其是在大邱，新型冠状病毒肺炎确诊患者数量急剧增加，很多人都放弃了手头的业务。大邱最著名的西门市场自从朝鲜王朝时代开放以来，这是第一次被暂时关闭。世界上越来越多的国家对韩国游客实行入境限制，这使韩国公司难以制定其海外投资计划。另外，外国人现在也很难在韩国投资。从目前的情况来看，韩国的商业气氛正在不断恶化，而眼前最大的问题是新型冠状病毒肺炎疫情将持续多长的时间。





许多人对韩国今年的经济增长前景感到悲观。一些人预测，在最糟糕的情况下，增长率可能会低于2％，甚至降至0％。标准普尔今年将韩国的经济增长率从2.1％降低了0.5个百分点，降至1.6％。这家全球信用评级机构指出，韩国容易受到中国主导的全球供应链中断的影响。野村证券也将韩国的经济增长预期从2.1％下调至1.8％，该机构还预测，如果全球供应链未能在6月底之前恢复正常，韩国的经济增长率可能降至0.5％。摩根士丹利则预测，在最糟糕的情况下，今年韩国经济仅可能增长0.4％。





2003年非典袭击韩国时，韩国经济连续两个季度出现负增长。2015年在韩国爆发的中东呼吸综合征也给韩国本土经济带来了沉重打击，经济在第二季度仅增长了0.2％。韩国经济副总理兼企划财政部长官洪南基表示，政府将在本周向国会提交至少52亿美元规模的追加预算案，以有效应对新型冠状病毒肺炎疫情对经济的影响。





目前，包括52亿美元追加预算和政府超过160亿美元的支持措施在内，韩国政府共释放超过210亿美元的资金。现在，政府需要积极进行结构调整，并有决心地执行其政策计划，实现提振韩国经济的目的。为了证明这些特殊措施行之有效并成功实现经济转型，政府应明确表明其对改革的承诺。





韩国政府推出的经济政策应及时执行。随着新型冠状病毒肺炎疫情的迅速扩散，政府需要及时采取应对措施并迅速执行，以最大程度地减小疫情对经济的冲击。