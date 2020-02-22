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柳德焕

#明星档案 l 2020-03-24

ⓒ Ryu duck-hwan instagram

职业：演员

生日：19876月12日

出生地：京畿道安养市

身高：167cm

血型：O

学历：中央大学尖端影像研究生院导演专业硕士

出道：电视节目《TV幼儿园BBO BBO BBO》（1992

 

柳德焕童年时便开始拍摄电视剧，因此积累了深厚的表演功底，成为如今韩国演艺界实力派演员之一。 

柳德焕童年时和BIGBANG成员权志龙颇有渊源。当时两人同为电视节目《BBO BBO BBO》中的小演员，之后被节目组组成少年组合，权志龙在队内担任rapper，而柳德焕则是队长，还曾是H.O.T.演唱会的开场表演嘉宾。 

身高并不高的柳德焕从童星发展为现在的实力派演员，以精湛的演技打破了人们“男演员就要个子高”的刻板印象，成为参演作品质量的保证。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《无人知晓》(2020) 

特别劳动监督官赵掌风》（2019 

《神的测验》系列（2010~2019 

《汉谟拉比小姐》（2018 

Good Doctor》（2013 

《田园日记》（1980~2002 

 

·电影 

《陪审员们》（2019 

《国家破产之日》（2018 

《伟大的愿望》（2016 

《假装热情》（2015 

《镜头背后》（2013 

《不是任何人女儿的海媛》（2013 

《竞猜王》（2010 

《影子杀人》（2009 

《儿子》（2007 

《天下壮士麦当娜》（2006 

欢迎来到东莫村》（2005 

《我的小小新娘》（2004 

四房窸敌》（2002 

 

获奖经历： 

第11届奇幻电影节 最佳男主角（2007 

第1届大韩民国电影演技大赏 Young Star奖（2007 

第44届大钟奖电影节 新人男演员奖（2007 

第4届MAX MOVIE最佳电影奖 最佳新人演员奖（2007 

第7届釜山电影影评人协会奖 新人男演员奖（2006 

第27届青龙电影节 新人男演员奖（2006 

第9届Director’s Cut Awards 年度新人演员奖（2006 

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