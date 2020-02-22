ⓒ Ryu duck-hwan instagram

职业：演员

生日：1987年6月12日

出生地：京畿道安养市

身高：167cm

血型：O型

学历：中央大学尖端影像研究生院导演专业硕士

出道：电视节目《TV幼儿园BBO BBO BBO》（1992）

柳德焕童年时便开始拍摄电视剧，因此积累了深厚的表演功底，成为如今韩国演艺界实力派演员之一。

柳德焕童年时和BIGBANG成员权志龙颇有渊源。当时两人同为电视节目《BBO BBO BBO》中的小演员，之后被节目组组成少年组合，权志龙在队内担任rapper，而柳德焕则是队长，还曾是H.O.T.演唱会的开场表演嘉宾。

身高并不高的柳德焕从童星发展为现在的实力派演员，以精湛的演技打破了人们“男演员就要个子高”的刻板印象，成为参演作品质量的保证。

代表作：

·电视剧：

《无人知晓》(2020)

《特别劳动监督官赵掌风》（2019）

《神的测验》系列（2010~2019）

《汉谟拉比小姐》（2018）

《Good Doctor》（2013）

《田园日记》（1980~2002）

·电影

《陪审员们》（2019）

《国家破产之日》（2018）

《伟大的愿望》（2016）

《假装热情》（2015）

《镜头背后》（2013）

《不是任何人女儿的海媛》（2013）

《竞猜王》（2010）

《影子杀人》（2009）

《儿子》（2007）

《天下壮士麦当娜》（2006）

《欢迎来到东莫村》（2005）

《我的小小新娘》（2004）

《四房窸敌》（2002）

获奖经历：

第11届奇幻电影节 最佳男主角（2007）

第1届大韩民国电影演技大赏 Young Star奖（2007）

第44届大钟奖电影节 新人男演员奖（2007）

第4届MAX MOVIE最佳电影奖 最佳新人演员奖（2007）

第7届釜山电影影评人协会奖 新人男演员奖（2006）

第27届青龙电影节 新人男演员奖（2006）

第9届Director’s Cut Awards 年度新人演员奖（2006）