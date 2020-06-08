北韩宣布暂缓执行对韩军事行动计划

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此前对韩国态度强硬的北韩突然宣布暂缓执行对韩军事行动计划，韩国统一部25日评价称，这是“一个积极的信号”，并表示期待达成改善南北关系的协议。





北韩朝鲜中央通讯社24日报道称，北韩国务委员长金正恩前一天主持召开劳动党中央军事委员会预备会议，决定暂缓执行对韩军事行动计划。





北韩此前以脱北者团体等散发对北传单为由，大力展开对韩谴责宣传，并宣布将对韩关系转换为“对敌关系”。随后，北韩采取了炸毁开城南北共同联络事务所、公布4项军事行动计划等具体措施。4项军事行动计划为支持散发对韩传单、在开城工业园区和金刚山观光特区重新部署部队、重启非军事区监视哨所、在边境地区展开军事训练。金正恩胞妹、劳动党第一副部长金与正全面参与了这一系列强硬措施。北韩宣称已经完成散发对韩传单的准备工作，并重新在部分前线地区设置对韩扩音器，南北关系几乎濒临破裂。不过一直未公开露面的金正恩25日突然宣布暂缓执行对韩军事行动。随后，北韩前线扩音器再次被拆除，各大官方媒体、对外宣传媒体连续数日占据所有版面和荧屏的对韩谴责报道也暂时消失。





北韩称采取强硬姿态的原因是对北传单。主要由脱北者团体散发的对北传单揭露了世袭、贪污腐败等金正恩政权的阴暗面和不道德行为。北韩坚持要求停止散发传单，韩国也表示同意，但实际上喊停民间活动存在相当大的困难。分析指出，传单内容对北韩体制的稳定构成巨大威胁，因此北韩对此表现得十分敏感。北韩提出传单问题不止是表面借口，其目的还在于借此机会彻底根除传单散发，以加强内部团结。这也从侧面印证了国际社会的对北制裁给北韩造成了相当大的损失。据消息人士透露，北韩经济受制裁影响已十分艰难，新冠病毒疫情又突然来袭，使维系其经济命脉的对华贸易几乎中断，北韩内部的不满情绪也达到了顶点。观察人士表示，平壤居民和军队是维持北韩体制的核心，连他们的粮食和生活必需品都大量匮乏，生活日渐艰难，北韩境内甚至已出现居民饿死的情况。由于外汇枯竭，北韩经济或将于数月内完全停摆。





有分析认为，金与正提出的对韩强硬政策由金正恩出面喊停，兄妹二人实质上是在扮演“红白脸”。强硬信息发出后，在最后一个关口进行缓和，既加强了金正恩的领导力、打压了内部不满情绪，也能获得韩国和美国最大限度的让步。





南北关系暂时避免了破裂局面，有意见期待南北关系能够恢复，但预计关系恢复需要一定的时间。北韩通过此次风波达成了预期目的，因此在未来一段时间内，比起积极修复南北关系，北韩或将静观局势变化、不断调整战略。