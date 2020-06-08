韩青瓦台谴责博尔顿回忆录歪曲事实

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韩国总统府青瓦台22日对美国白宫前国家安全事务助理博尔顿回忆录的内容提出谴责，表示“根据自己的偏见和成见歪曲事实，是连最基本的品质都不具备的不恰当行为”。





博尔顿在回忆录中指责美国总统特朗普素质低下、美国政府的国内外政策已经失败，并对此进行了大量的露骨诋毁。尽管美国政府警告将予以处罚，但该书仍于23日出版。





青瓦台国家安保室长郑义溶22日批评博尔顿回忆录“对相当部分的事实进行了严重歪曲”。郑义溶当天通过青瓦台国民沟通首席秘书尹道汉发表了立场，指责博尔顿回忆录“违反了外交的基本原则”，“或将严重破坏今后谈判各方间的信任”。郑义溶在三次南北首脑会谈、两次美北首脑会谈的过程中担任与博尔顿相当的职务。他表示，“此类不恰当行为或将严重妨碍今后韩美两国为保持并发展同盟关系中的联合战略、加强两国的安全与利益而作出的努力”。郑义溶还指出，“我们希望美国政府采取适当的措施，以防止此类危险情况再度发生”。郑义溶的意见已于此前一日晚转达至美国国家安全委员会会议。尹道汉还发表了青瓦台的立场，指出“韩美两国首脑就韩半岛和平与南北关系的发展达成了真诚、有建设性的协议，博尔顿根据自己的偏见和成见歪曲事实，是连最基本的品质都不具备的不恰当行为”。





博尔顿回忆录于23日在网络和实体店同时发售。该书在发售前已引发巨大关注，复印本在网上流传，内容已全部泄露。回忆录通过共和党代表性鹰派人物博尔顿的视角描述了美中关系、美北无核化谈判等美国外交事务的秘闻，另外还有特朗普的奇特行为、主要国家首脑和外交官的行为等。11月美国大选在即，特朗普担忧该书会对选举造成影响，在出版前就批判博尔顿是“怪人”、“无能之人”，并称回忆录的所有内容均为谎言。该书还对南北、美北关系相关事务进行了诋毁，称“无核化外交是韩国的创造物”、“文在寅为了拍照推进举行南北美三方首脑会谈”。





大部分意见认为，由于博尔顿回忆录混合了事实与博尔顿本人的见解，无法认为记录了准确情况，但预计该书仍将对陷入僵局的南北关系和前景不透明的美北对话造成负面影响。正如青瓦台指出，这一行为使有关国家政府间和首脑间的信任出现裂痕。美国国内围绕该书的舆论氛围也并不友好。CNN批评称，“博尔顿或许改变了历史的走向，但是在史册中，他将是一个把自身置于国家之上的机会主义者和胆小鬼”。另外，虽然美国法院驳回了司法部的禁止出版请求，但也警告称，博尔顿有可能已违反禁止泄密义务，或将面临收入没收和刑事处罚。