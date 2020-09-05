第52次韩美安保会议举行 两国防长发布联合声明

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第52次韩美安保会议14日在美国国防部大楼举行。韩国国防部长官徐旭与美国国防部长埃斯珀就移交战时作战指挥权等问题进行了磋商。





双方在会后发布的联合声明中就移交战时作战指挥权事宜表示，双方决定通过展开有关完善和可持续能力的共同研究，持续不断地为满足移交条件作出努力。声明指出，双方探讨了基于战时作战指挥权移交条件的移交计划所规定的履行任务执行情况，对移交计划的相关进展予以了关注。声明还表示，将继续推进指挥权移交的必要评估流程，但是并未给出具体的时间表和细节。双方还在战时作战指挥权移交问题上表现出微妙的意见分歧。徐旭表示，韩方将与美方一道努力，尽早满足战时作战指挥权移交条件，为韩军主导的联合防卫体系做严密准备。埃斯珀则指出，完全满足移交条件将耗费一定的时间，不过这一过程将使我们的同盟更为牢固。





声明还就防卫费分担额表示，由于双方未能尽快达成协议，我们注意到目前的协定空缺状态有可能会对同盟准备态势造成持续影响。这一表述反映了美方的立场。声明还指出，双方一致同意有必要在公平、公正、能够得出相同意见的条件下尽早达成协议。





此次声明并未提及维持驻韩美军现有规模。去年11月举行的第51次韩美安保会议声明曾指出，埃斯珀重申保持驻韩美军现有规模、提高战斗准备态势的承诺。





战时作战指挥权移交需经过3个阶段的检验，分别为初始作战能力（IOC）、完全作战能力（FOC）、完全遂行任务能力（FMC）。完全作战能力检验原本定于今年进行，但是相关训练受新冠疫情的影响未能正常展开，导致日程延误。韩国总统文在寅上任后，政府对战时作战指挥权相关政策进行了调整，定调为“推进尽早移交”，但是并未明确时限，不过据悉军方内部确定的目标为2022年。分析认为，埃斯珀的发言表明美方认为即使耗费时间，也应对移交条件进行严格检验，以提高应对北韩核武器、导弹等安全威胁的威慑力。





另外，韩国国防部对声明未提及维持驻韩美军现有规模表示，这并不意味着缩减兵力。声明中提到“承诺保障威慑态势的可信性、能力和可持续性”，措辞有所改变，但无需对此进行过度解读。还有分析推测，美方有意将驻韩美军规模与防卫费分担额捆绑。对此，韩国国防部再三强调未进行过有关讨论。国防部还表示，双方决定从防长层面上作出努力，推动防卫费协定尽早签署。美方将上调幅度从5倍以上降低至50%，但与韩方提出的13%仍存在相当大的差距。