扫除残障人士“障碍”——韩国“LBS Tech”公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。接下来，让我们来看看韩国企业是如何通过一些创新想法改变全球经济的。今天，我们将带领大家走进韩国“LBS Tech”公司，这是一个移动平台开发商，该平台为包括视障人士在内的弱势群体提供便利。让我们与公司首席执行官李时元（音译：이시완）先生一道聊一聊他们公司。





李时元之前曾在韩国的大型公司工作，包括三星、LG和现代汽车。他在韩国和美国经营着自己的生意，他本来可以对自己的生活感到满意，但他发现自己希望做一些更有意义的事情，因此他成立了韩国“LBS Tech”公司。李时元的表妹是视障人士，他发现表妹也喜欢使用智能手机，于是他开始分析视障人士的智能手机普及率及其市场增长潜力。考虑到全球有2.5亿名视障人士，整个市场估计价值60万亿韩元，他深信相关服务具有无限的增长潜力，因此他的公司开发了一种基于位置的搜索应用程序，名为“G-EYE”。





根据用户体验，“G-EYE”提供诸多可扩展性，这是整个平台最独特的功能。除了现有的位置信息之外，它还能够记录用户的各种使用偏好，例如他们平均行走速度、走路时停止多长时间感知周围的事物，因此这款应用程序可以更精确、更详细的方式更新地图。如果视障人士找到了一些便捷的道路，这些道路也将为轮椅和婴儿推车使用者提供便利，这意味着“G-EYE”可以用于其他各种目的。





韩国“LBS Tech”公司的业务模式不仅仅适合残疾人应用，其智能城市咨询服务旨在为更多社会弱势群体提供便利，同时也为企业带来了很大一部分利润。他们的服务不将视障人士视为需要帮助的人，而是帮助他们作为经济参与者参与社会活动。为了表彰其工作和奉献精神，韩国“LBS Tech”公司在2018年公共数据应用竞赛中赢得了长官颁发的各种奖项以及总统奖。他们还在世宗市开展了智能城市试点项目。





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韩国“LBS Tech”公司计划开拓海外市场。几年前，丹麦、芬兰、英国、泰国和越南提出与韩国公司合作，为普通用户和视障人士搭建精确的地图服务基础架构。由于“LBS Tech”的技术和潜力已在韩国得到认可，他们对在国际市场上取得成功充满信心。





在解决社会问题并建立可持续发展商业模式的同时，韩国“LBS Tech”公司逐渐成为成功创业的典范。正是有了韩国“LBS Tech”公司，智能城市在提供残障人士生活便利的同时将变得更加智能。