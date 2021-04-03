《漫话国乐》 东海 / 沈清歌 / 渔父四时词

朝鲜王朝后期的歌辞文学大师郑澈在晚年赴任江原道观察使的途中游览金刚山一带与关东八景后，写下了韩文诗歌《关东别曲》。其中，有一段生动地描写了波涛汹涌的东海：

“终究未知苍天的根源便登上了望洋亭，

俯瞰大海，

海外有天，

天外有什么？

谁惹火了的鲸鱼，

怒火冲天的鲸鱼不是吹就是喷水，搞得一片混乱。

犹如将银山砍碎飘洒在人间，

五月高空上白雪纷飞，

这究竟发生了何事？”





在这里，鲸鱼比喻汹涌澎湃的波浪，白雪指四处飞溅的浪花，比喻非常生动又形象。





节气上，7月7日是小暑，11日是初伏，下周三即将迎来中伏，现在可以说处于三伏之间，天气越来越热。说到这里，不知道大家所在的地方最近天气怎样？愿您度过一个健康清凉的夏天！今天给大家带来了让人感到清凉的音乐。

南道民谣《东海》/ 雷鬼乐队Soul Sauce、金律姬（音）





以前，即使是炎热的夏季，在家里洗一次澡也不容易，因为家里有卫生间的人家并不多，所以男性便养成了用冷水冲洗后背的习惯，俗称“冲背”。这时，脱光上衣，趴在地上把臀部抬高，有人帮忙给冲水，感到非常凉快。





接下来给大家带来的是盘索里《沈清歌》中的“沈清父亲沐浴”的片段。沈清从龙宫返回人间后被册封为皇后，思念父亲的沈清计划设宴招待天下的盲人。得知消息的沈清父亲与泵德妈一起启程前往皇城，但在途中，泵德妈与一个盲人对上了眼，于是背弃了沈清的父亲，等到深夜与情人私奔了。起初，沈清的父亲气得都说不出话来，长吁短叹许久后，才站起来摸索着上路，没过多久，就从不远处传来了清凉的流水声。盲人孤身一人前往皇城，陌生的路途上尘土飞扬，正当沈清父亲汗流浃背、浑身不舒服的时候，忽然听到了这流水声，他便不顾一切脱掉衣服跳进水里，痛痛快快地洗了个冷水澡。





可沈清父亲万万没想到洗澡时有人偷走了自己的衣服，这下老人家没有其他的选择了，不是赤裸着上路，就是饿死，沈清父亲再次陷入了困境。

盘索里《沈清歌》中的“沈清父亲沐浴” / 张文熙（音）





尹善道作为诗人兼政治家，一生当中有三次、共16年的时间反复经历了流放生活。





到了晚年，尹善道厌烦了政治，就放弃官职，迁居济州岛。他在坐船前往济州岛的途中遇上飓风而到南海岸的甫吉岛避险，因被小岛的自然风光深深的迷住而定居甫吉岛。





好在尹善道生活富裕，在甫吉岛的芙蓉洞安了家，并在宽敞的庭院里建造洗然亭、乐书斋、洞天石室等大大小小的建筑，每天在大自然的陪伴下读书与品茶。《渔父四时词》就是他隐居甫吉岛时写下的作品之一，歌颂隐居海边的书生的四季，分为春、夏、秋、冬各10首、共40首诗的组诗。





今天给大家带来的是为《渔父四时词》的春词带来现代感性的音乐：

“河边云开日出，

阳光普照后山。

潮水退去，

涨水涌来，

海村的百花散发的光芒多美啊！”

带着犹如在海边悠闲垂钓的心情欣赏这首音乐，一定别有一番乐趣。

《渔父四时词》/ 金娜利（音）