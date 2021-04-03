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市场上电冰箱产品种类繁多，如何选购一台适合自家的冰箱就显得愈发重要，下面为您介绍选购家用冰箱的方法。

第一，要看耗电量。耗电量是购买电冰箱时的重要考虑因素。有的电冰箱价格相对便宜一些，但耗电量较大，不仅对节能无益，从长远来看，经济上也不划算。作为一款几乎24小时不间断运行的大家电，低能耗和高能耗所产生的电费，长年使用后差距明显。

第二，要看容量大小。一般来说，冰箱容量大小要根据家里人口数量计算，大致人均60~90L为宜。如果你喜欢平时一次性购买大量食材，选购一台大容量冰箱也不错，具体还是要根据生活习惯和生活节奏来选购。

第三，要关注噪音值方面。如果电冰箱噪音过大，必然会影响正常生活，所以选购冰箱时，一定要在尽可能安静的环境中听一听。

第四，看除霜能力。冰箱结霜会直接影响它的制冷效果。手动除霜还是自动除霜，影响使用方便性。正常来说，手动除霜的冰箱价格会便宜一些。

第五，保鲜性能。保鲜是冰箱最重要的一个功能，保鲜效果越好，果蔬水分流失越少，食品存放时间就越久。

第六，关注售后服务。一般冰箱都会有一定的返修率，因此选择售后服务好的产品也是十分有必要的，不妨从维修费用、保修时限、维修速度、维修服务的全面性以及周到性等实在因素去衡量厂家的售后服务水平。

第七，要看冰箱的制冷方式。电冰箱的制冷方式有直冷式和风冷式两种。直冷冰箱保鲜、保湿性能好，价格相对便宜些，但需经常除霜，最适合在冬季比较干燥的北方和内陆地区使用。而无霜冰箱冷冻室自动除霜，箱体内温度比较均匀，且体积越大，具有的冷量分布均匀、冷冻效果的优点就越突出，较适合空气湿度较大的沿海、沿岸及以南方地区使用。





（文中窍门来自张*秋听友）