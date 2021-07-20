韩国代表团优势项目：足球

日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
9年前，韩国国奥队在伦敦奥运会上强势崛起，一举斩获铜牌，已经向世界证明了自己的实力。东京奥运会由于推迟了一年，男足参赛年龄上限由23岁放宽至24岁。由于都是年轻选手参加，所以整体实力差距不大，因此也更容易爆出冷门。再加上因为奥运足球赛名额按照大陆分配，强队云集的欧洲出战队伍受到限制。本届奥运会欧洲球队只有罗马尼亚、法国、西班牙及德国4支球队，因此韩国队取得好成绩的期待值也随之增加。
由金鹤范教练挂帅的韩国国奥队2020年1月在泰国举行的亚足联U23锦标赛上获得了冠军，拿到了东京奥运会入场券。这是韩国队首次拿到U23亚洲杯冠军，同时也书写了从1988年首尔奥运到东京奥运，世界上首次连续9次参加奥运会的纪录。
奥运会足球项目大名单为每队18人，国际足联考虑到新冠疫情，将东京奥运会的每支球队名单增至22人，每场参赛人员仅限18人。此次奥运会允许3名24岁以上“外卡”超龄球员参赛。国奥队最终选择了黄义助、权昶勋、金玟哉。据悉，孙兴慜本人表示了参加此次奥运会的愿望，并且也已获得热刺队的同意，但金鹤范从保护孙兴慜身体健康的角度出发，最终将其排除在国奥队名单之外。
本届奥运会韩国男足参赛大名单包括守门员宋范根、后卫郑泰昱和金载雨、前卫李刚仁、前锋松旻揆、李东俊等，此外还包括李相玟等4名增员。
本届奥运会男足共有16支参赛队伍，分为4个小组进行小组赛，每组4支球队,其中每个小组前2名球队晋级8强。韩国队与新西兰、罗马尼亚、洪都拉斯分在B组，被评价“抽到了上上签”。在4支球队中，韩国球队实力占据优势。从历届国奥队之间的交锋战绩来看，韩国队以3胜3负、2胜1平1负的战绩领先新西兰、以2胜1负的战绩领先洪都拉斯，与罗马尼亚是奥运会首次交锋。无论是战绩还是实力，韩国队应该可以无悬念出线。但进入8强淘汰赛之后，韩国队将面临众多强队的挑战。8强赛中有可能上演韩日战，4强之后更要与C组和D组的强队对阵。巴西和阿根廷、法国等球队将会成为韩国队夺冠路上强有力的对手。
4 个小组中，C组包括阿根廷、西班牙、埃及、澳大利亚4支球队，被称为“死亡之组”。与法国、墨西哥被分在A组的日本也将面临艰难的旅程。如果韩国队在B组中以第一名胜出，将在8强赛中与A组第二名对决。如果获得第二名，将与A组第一名对阵，因此A组的战况也需要密切关注。
D组由巴西、德国、科特迪瓦、沙特阿拉伯组成，若韩国进入半决赛，极有可能与巴西队狭路相逢。而巴西队此次组成了包括埃弗顿队的核心前锋理查利森在内的超豪华阵容，势必成为韩国斩获奖牌的最大难关。
2021-04-03
2021-03-30
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