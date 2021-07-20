韩国代表团优势项目：足球

9年前，韩国国奥队在伦敦奥运会上强势崛起，一举斩获铜牌，已经向世界证明了自己的实力。东京奥运会由于推迟了一年，男足参赛年龄上限由23岁放宽至24岁。由于都是年轻选手参加，所以整体实力差距不大，因此也更容易爆出冷门。再加上因为奥运足球赛名额按照大陆分配，强队云集的欧洲出战队伍受到限制。本届奥运会欧洲球队只有罗马尼亚、法国、西班牙及德国4支球队，因此韩国队取得好成绩的期待值也随之增加。

由金鹤范教练挂帅的韩国国奥队2020年1月在泰国举行的亚足联U23锦标赛上获得了冠军，拿到了东京奥运会入场券。这是韩国队首次拿到U23亚洲杯冠军，同时也书写了从1988年首尔奥运到东京奥运，世界上首次连续9次参加奥运会的纪录。