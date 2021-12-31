罗稻香 《女理发师》

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她用手拿起了剃须刀，没想到她的手也那么漂亮，就好像刚刚被抓到的白鱼口中衔着一把刀摆动着身体，危险又新奇。

我闭上了眼睛，因为我觉得与看着那拿着剃须刀的纤纤玉手靠近我的脸颊相比，闭上眼睛感受那突然来临的触感会更加令人心动。









我能感觉到她的手在我的脸上拂来拂去，抚摸着我的脸颊。那如丝绸般细腻的手指轻轻地按着我的脸庞，就好像被斩断的蜥蜴尾巴一样在我的脸上任意地跳着舞。

她那芬芳的口气一丝丝吹入我的鼻孔，偶尔靠上前来的时候，软绵绵的膝盖就会擦过我的膝盖，有时候会靠得更近，甚至就好像坐在了我的膝头。





나의 얼굴 위에는 감은 눈을 통하여

그 여자의 얼굴이 왔다갔다 하는 것이 보인다.

뺨을 쓰다듬는다.

비단결 같은 손이 나의 얼굴을 시들도록 문지르고

잘라진 꽁지가 발딱발딱 뛰는 도마뱀 같은 손가락이

나의 얼굴 전면에서 제멋대로 댄스를 한다.





그리고는 몰약을 사르는 듯한 입김이

나의 콧속으로 스쳐 들어오고

가끔가끔 가다가 그의 몽실몽실한 무릎이 나의 무릎을 스치기고 하고

어떤 때 거의 나의 무릎 위에 올라앉을 듯이 가까이 왔다.









这部小说最有趣、最出色的描写就是女理发师给年轻的主人公剃胡须的片段，非常感性。年轻人对于异性还没有什么经验，而女理发师给他剃须的时候又会靠得很近，罗稻香把这个年轻人在此过程中感受到的悸动描述得栩栩如生。主人公的全部注意力都集中在女理发师的手上，这时那姑娘的笑自然会让这个青年认为是在对他表示好感。可以说，这部小说在罗稻香的小说中算得上是非常幽默的一部了。









我太想睁开眼睛了。她那全心全意审视着我的胡须和耳孔的眼睛该有多明亮，会像清泉般洗涤着我的灵魂；而离我的嘴不过几寸距离的红色嘴唇又该有多娇嫩，会让我的热血沸腾不已。

但是我最终还是没能睁开眼睛。在拿着刀的女子面前感到如此喜悦和心潮澎湃，这还是第一次。





我开心得忘乎所以，迈开阔步向前走。我感觉自己和那姑娘之间仿佛打上了什么烙印一般，有了某种联系和默契。

这无法用语言描述的满足让我十分得意，脚步也变得格外轻盈。因为急着想要向住在同一个宿舍的K君炫耀，我一蹦一跳加快了脚步。





눈이 뜨고 싶어 못 견디었다.

그의 정성을 다하여 나의 털구멍과 귓구멍을 들여다보는 눈이

얼마나 영롱하여 나의 영혼을 맑은 샘물로 씻는 듯하랴.

그리고 나의 입에서 몇 치가 못 되는 거리에 있는

그의 붉은 입술이 얼마나 나의 시든 피를 끓게 하고 타게 하는 듯하랴.





그러나 나는 눈을 뜨지 못하였다.

칼 든 여성 앞에서 이렇게 쾌감을 느끼고

넘치는 희열을 맛보기는 처음이다.





나는 기막히게 좋다.

나는 활개를 치고 걸어온다.

그리고는 그 여자가

자기와 그 여자 사이에 무슨 낙인이나 쳐놓은 것처럼

그 무엇이 연결되어진 듯하였다.





그리고는 말할 수 없는 만족이 어깻짓 나게 하여 활갯짓이 나게 한다.

얼른얼른 가서 같은 하숙에 있는 K군에게

자랑을 하리라 하고서 겅정겅정 걸어온다.









作者 罗稻香（나도향，1902.3.30罗州~1926.8.26），1922年发表小说《年轻人的时节》（젊은이의 시절）登上文坛。