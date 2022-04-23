《漫话国乐》 牡丹是 / 都是花、环顾四周 / 皋皋天边

传统音乐“歌曲”指以时调诗等汉字诗歌为歌词歌颂的音乐。歌曲和人人都能哼唱的民谣不同，只有接受过专业训练的艺人才能登台演出，而且在伽倻琴、大笒、玄琴、奚琴、笛子、长鼓等诸多乐器的伴奏下表演，是一种高雅且有品位的音乐。





歌曲分为男女艺人分别演唱的男唱歌曲和女唱歌曲。一般的歌曲表演除了艺人外，还会邀请演奏乐器的乐师们，而且费用不菲，因此歌曲属于贵族阶层喜欢欣赏的音乐。尤其是女唱歌曲的亮点在于悦耳动听的人声融入乐器的旋律中，清亮而柔和，别有一番情致。





女唱歌曲《牡丹是》以“牡丹为花王，向日葵为忠臣”为开头，不仅表现出牡丹素有“花王”的美誉，向日葵因向着太阳而用以比喻忠臣，还用莲花、杏花、菊花、梅花、葫芦花等各色各样的花朵比喻多样的人。

女唱歌曲编数大叶《牡丹是》/ 正歌团AHRI





AHRI是由各级学校学生组成的国乐合唱团，主要表演歌曲、歌辞等正歌。传统歌曲和现在的流行歌曲是截然不同的，其节奏缓慢，因此长久以来还出现了一种偏见，即年轻学生是不会喜欢歌曲的，因此正歌团AHRI的出现也令人们耳目一新。青少年团员们努力学习连大人也很难学唱的歌曲，让人们看到了歌曲发展的未来，实在令人欣慰。





1923年，著名童话作家方定焕为创刊的儿童杂志《儿童》写了创刊词，里面写道：“像鸟儿、花朵和樱桃一样，用可爱的小嘴天真烂漫地唱歌，那就是来自天上和自然的声音。像鸽子、兔子一样将柔软的毛发随风舞动的样子，那是自然的姿态、天空的影子。那里，不存在大人的贪心，也没有贪婪的计划。”





韩语“어린이”小孩儿一词，很多人以为这是 “어린 아이”的缩略语，其实“어린이”的“이”字指“人、那位”的敬语，“어린이”意指孩子虽说年幼，但仍是一个具有人格尊严的人，因此大人们理应尊重儿童。

《都是花》 / 成多庆（音），

《环顾四周》/ 大教儿童电视合唱团





韩国的儿童节始于1923年，早期是5月1日。当时，在宣传儿童节的传单上写着嘱咐大人如何尊重与保护儿童权利的具体内容：

- 请不要以胡言乱语欺骗儿童。

- 请跟儿童说敬语，说话温柔些。

- 请让儿童锻炼体魄以及有足够的睡眠时间。

- 适时给儿童理发和沐浴。

- 请不要给儿童看不好的东西，经常带孩子去动物园。

- 请不要只顾孩子成家立业，应让孩子们都能健康成长。





从这些儿童节宣传标语可以看出上世纪20年代儿童所处的环境。当时，政府还鼓励大人跟儿童说敬语，这和刚才介绍的儿童韩语一词的意义——尊重儿童、善待儿童是一脉相通的。现在的儿童和过去相比，虽然过上了丰衣足食的生活，且受到像公主、王子般的宠爱，但孩子们为了升学只顾学习而不能尽情玩乐，这一点令人不禁产生质疑，现在的儿童真的得到尊重了吗？只有让国家未来的主人翁儿童感到幸福，让孩子们健康成长，这样国家的未来才会是幸福的。

《皋皋天边》/ 伽倻琴弹唱-张瑞允（音）