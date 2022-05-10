韩美日防长在香格里拉对话期间会晤

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韩国、美国和日本商定保持紧密合作，为实现韩半岛完全无核化和永久和平而共同努力。





11日，三国防长在香格里拉对话即亚洲安全会议期间举行会谈并达成了上述协议。三国防长重申，国际社会完全履行联合国安理会有关决议至关重要。





韩国国防部长官李钟燮、美国国防部部长奥斯汀、日本防卫大臣岸信夫就定期公开举行导弹预警演习达成一致，向频频挑衅的北韩释放了强烈的警告信息。三国防长还商定甄选可共同采取的进一步措施，努力应对北韩发射弹道导弹。





李钟燮在会谈后与记者见面时表示，三方一致认同韩美日安全合作在应对北韩核武和导弹威胁方面的重要性，此次会晤是一次互相确认合作决心的机会。





美国牵制中国的基调在三方会谈上有所体现。三国防长一致认为，深化信息交流、高级别政策协商、联合演习等三国合作对自由开放的印太地区至关重要。“自由开放的印太地区”是美国针对中国使用的表述。三国防长还明确表示，强烈反对任何改变当前状态、加剧地区紧张的单方面行动，并强调了台湾海峡和平与稳定的重要性。





最引人关注的是针对北韩的导弹预警和弹道导弹探测追踪演习。韩美日每季度举行在各国潜艇上实施的导弹预警演习，不过考虑到韩国、北韩、美国的和解氛围，2018年起未再对外公开，有时还推迟进行演习。弹道导弹探测追踪演习的代号为“太平洋龙”，在美国主导、每两年举行一次的多国海上军演“环太平洋联合军演”(RIMPAC)期间举行，此前的演习时间同样并不规律。不过随着此次三国达成协议，韩美日和澳大利亚将于8月初以探测、追踪、拦截靶弹的方式举行“太平洋龙军演”。导弹预警演习也将在下半年至少举行两次。2017年12月韩美日进行导弹预警演习后，北韩曾谴责演习企图“建立三边军事同盟”、是“极度危险的玩火行为”。





不过，首先需要解决的是韩日双边安全合作问题，《韩日军事情报保护协定》是第一步。韩国国防部长官李钟燮12日在香格里拉对话上讲话时指出，韩国愿同日本展开真诚的对话。外交部长官朴振13日在华盛顿同美国国务卿布林肯举行会谈后表示，希望尽快改善韩日关系，推动《韩日军事情报保护协定》恢复正常。





2019年8月，韩国政府通报日本终止《韩日军事情报保护协定》的效力，此后由于美国的反对，又暂停了终止决定的效力。不过此后协定并未正常发挥作用。





日本政府对韩国政府推动《韩日军事情报保护协定》正常化表示欢迎，称这有利于地区和平与稳定。





今后两国的行动备受关注。