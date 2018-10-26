防弾少年団 全米1位の意義は?
2018-10-26
#Artists Search l 2018-10-29
本名：キム・ハオン
生年月日：2000年7月7日
デビュー：2018年6月
インスタグラム：www.instagram.com/kiff_haon777/
2018年、高校生ラッパーたちによるサバイバル番組『高等ラッパー2』優勝。所属はH1GHR MUSIC。
＜Mini Album＞
『TRAVEL：NOAH』（2018年9月）
「NOAH（Feat. Jay Park、Hoody）」
＜Single＞
「LOVE ! DANCE !（Prod. BOYCOLD）」（2018年6月）
＜オムニバス＞
『高等ラッパー2 WINNER』（2018年4月）
「Graduation（Feat. VINXEN、WEBSTER B）」
『高等ラッパー2 FINAL』（2018年4月）
「Boong Boong（Feat. Sik-K）（Prod. GroovyRoom）」
『高等ラッパー2 SEMI FINAL』（2018年4月）
「Adios（Prod. BOYCOLD）」
『高等ラッパー2 チーム対抗戦PART3』（2018年3月）
HAON、VINXEN「Bar code（Prod. GroovyRoom）」
『高等ラッパー2 チーム対抗戦PART2』（2018年3月）
HAON、PULLIK「The Little Prince（Prod. Godic）」
2018-10-26
2018-10-22
2018-10-08