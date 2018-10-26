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Haon

#Artists Search l 2018-10-29

ⓒ melon



本名：キム・ハオン

生年月日：2000年7月7日


デビュー：2018年6月


インスタグラム：www.instagram.com/kiff_haon777/


2018年、高校生ラッパーたちによるサバイバル番組『高等ラッパー2』優勝。所属はH1GHR MUSIC。


＜Mini Album＞

『TRAVEL：NOAH』（2018年9月）

「NOAH（Feat. Jay Park、Hoody）」


＜Single＞

「LOVE ! DANCE !（Prod. BOYCOLD）」（2018年6月）


＜オムニバス＞

『高等ラッパー2　WINNER』（2018年4月）

「Graduation（Feat. VINXEN、WEBSTER B）」


『高等ラッパー2　FINAL』（2018年4月）

「Boong Boong（Feat. Sik-K）（Prod. GroovyRoom）」


『高等ラッパー2　SEMI FINAL』（2018年4月）

「Adios（Prod. BOYCOLD）」


『高等ラッパー2　チーム対抗戦PART3』（2018年3月）

HAON、VINXEN「Bar code（Prod. GroovyRoom）」


『高等ラッパー2　チーム対抗戦PART2』（2018年3月）

HAON、PULLIK「The Little Prince（Prod. Godic）」

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