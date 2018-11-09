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IZ*ONE

#Artists Search l 2018-11-12


Profile

＜チャン・ウォニョン＞

生年月日：2004年8月31日 

身長：169cm

血液型：O型 

所属：Starshipエンターテインメント


＜宮脇咲良（ミヤワキ・サクラ）＞

生年月日：1998年3月19日 

身長：163cm

血液型：A型 

所属：HKT48


＜チョ・ユリ＞

生年月日：2001年10月22日　

身長：160cm

血液型：AB型　

所属：Stonemusicエンターテインメント


＜チェ・イェナ＞

生年月日：1999年9月29日 

身長：163cm

血液型：A型 

所属：Yuehuaエンターテインメント


＜アン・ユジン＞

生年月日：2003年9月1日 

身長：169cm

血液型：A型 

所属：Starshipエンターテインメント


＜矢吹奈子（ヤブキ・ナコ）＞

生年月日：2001年6月18日 

身長：150cm

血液型：不明 

所属：HKT48


＜クォン・ウンビ＞

生年月日：1995年9月27日 

身長：160cm

血液型：A型 

所属：Woollimエンターテインメント


＜カン・へウォン＞

生年月日：1999年7月5日 

身長：163cm

血液型：B型 

所属：8D CREATIVE


＜本田仁美（ホンダ・ヒトミ）＞

生年月日：2001年10月6日 

身長：158cm

血液型：A型 

所属：AKB48


＜キム・チェウォン＞

生年月日：2000年8月1日　

身長：164cm

血液型：B型　

所属：Woollimエンターテインメント


＜キム・ミンジュ＞

生年月日：2001年2月5日 

身長：166cm

血液型：AB型 

所属：Urban works


＜イ・チェヨン＞

生年月日：2000年1月11日 

身長：165cm

血液型：A型 

所属：WMエンターテインメント


デビュー：2018年10月


公式サイト：http://iz-one.co.kr/

インスタグラム：https://www.instagram.com/official_izone/

ツイッター：https://twitter.com/official_izone

フェイスブック：https://www.facebook.com/official.izone/

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCe_oTYByLWQYCUmgmOMU_xw



韓日合同企画のサバイバル・オーディション番組『PRODUCE 48』より誕生した12人組ガールズグループ、IZ*ONE（アイズワン）。

「国民プロデューサー」と呼ばれる視聴者の投票によって選ばれたTOP12のメンバーで構成。活動期間は２年６か月。

グループ名には「12（=IZ）種の色彩を持ったそれぞれの星たちが一つ（ONE）になるよう、すべてが一つになる瞬間」という意味が込められている。


＜Mini Album＞

『COLOR*IZ』（2018年10月）

「La Vie en Rose」

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