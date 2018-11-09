賠償判決 韓国政府の対応は? その1 判決の意味
2018-11-09
#Artists Search l 2018-11-12
Profile
＜チャン・ウォニョン＞
生年月日：2004年8月31日
身長：169cm
血液型：O型
所属：Starshipエンターテインメント
＜宮脇咲良（ミヤワキ・サクラ）＞
生年月日：1998年3月19日
身長：163cm
血液型：A型
所属：HKT48
＜チョ・ユリ＞
生年月日：2001年10月22日
身長：160cm
血液型：AB型
所属：Stonemusicエンターテインメント
＜チェ・イェナ＞
生年月日：1999年9月29日
身長：163cm
血液型：A型
所属：Yuehuaエンターテインメント
＜アン・ユジン＞
生年月日：2003年9月1日
身長：169cm
血液型：A型
所属：Starshipエンターテインメント
＜矢吹奈子（ヤブキ・ナコ）＞
生年月日：2001年6月18日
身長：150cm
血液型：不明
所属：HKT48
＜クォン・ウンビ＞
生年月日：1995年9月27日
身長：160cm
血液型：A型
所属：Woollimエンターテインメント
＜カン・へウォン＞
生年月日：1999年7月5日
身長：163cm
血液型：B型
所属：8D CREATIVE
＜本田仁美（ホンダ・ヒトミ）＞
生年月日：2001年10月6日
身長：158cm
血液型：A型
所属：AKB48
＜キム・チェウォン＞
生年月日：2000年8月1日
身長：164cm
血液型：B型
所属：Woollimエンターテインメント
＜キム・ミンジュ＞
生年月日：2001年2月5日
身長：166cm
血液型：AB型
所属：Urban works
＜イ・チェヨン＞
生年月日：2000年1月11日
身長：165cm
血液型：A型
所属：WMエンターテインメント
デビュー：2018年10月
公式サイト：http://iz-one.co.kr/
インスタグラム：https://www.instagram.com/official_izone/
ツイッター：https://twitter.com/official_izone
フェイスブック：https://www.facebook.com/official.izone/
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCe_oTYByLWQYCUmgmOMU_xw
韓日合同企画のサバイバル・オーディション番組『PRODUCE 48』より誕生した12人組ガールズグループ、IZ*ONE（アイズワン）。
「国民プロデューサー」と呼ばれる視聴者の投票によって選ばれたTOP12のメンバーで構成。活動期間は２年６か月。
グループ名には「12（=IZ）種の色彩を持ったそれぞれの星たちが一つ（ONE）になるよう、すべてが一つになる瞬間」という意味が込められている。
＜Mini Album＞
『COLOR*IZ』（2018年10月）
「La Vie en Rose」
2018-11-09
2018-11-07
2018-11-12