第534話 カーリングの国内リーグ戦が始まっています～カーリング女子３強～
2019-12-19
#Artists Search l 2019-12-30
本名：ヤン・ジンモ
生年月日：1988年10月15日（陰暦）
身長/体重：180cm/72kg
デビュー：2011年
インスタグラム：www.instagram.com/maktub_world/
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCFHP2lLTQmgVtBiFQlzYauQ
シンガーソングライター兼プロデューサー、MAKTUB（マクトゥーブ）。
MAKTUBはアラビア語で「すでにそう書かれている」という意味。「結果は神の領域なので自分のできる範囲で楽しく最善を尽くそう」という自身の持つ運命論的な価値観と似ていることから芸名にしたという。
2011年にデビュー。2014年から実力派ボーカリストとのプロジェクトを展開し、音楽性を認められる。
＜Album＞
『FANTASY』（2014年12月）
「Fantasy（With イ・ラオン）」
『Inner Vision』（2013年8月）
「With You（New Ver.）」
『Howling』（2011年）
＜Mini Album＞
『To You My Light：The Gift』（2019年11月）
「To You My Light（Feat. イ・ラオン、パン・グァンオク、チョン・ヨンウン、チョン・サングン）」
＜Single＞
『Red Moon：To You My Light』（2019年6月）
「To You My Light（Feat. イ・ラオン）」
『Red Moon：Memory』（2019年3月）
「Memory（Feat. イ・ラオン）」
『Red Moon：Violet Night』（2018年12月）
「Violet Night（Feat. イ・ラオン）」
『Red Moon：The Breath Of Winter』（2018年11月）
「ヌン（雪）（Feat. チョン・ヨンウン）」
『Red Moon：The Flower』（2018年10月）
「ネゲ ノン（僕にとって君は）（Feat. イ・ラオン）」
『Red Moon：The Piano Forest』（2018年8月）
「The Star（Feat. チョン・ヨンウン）」「Voice Of The Forest（Feat. イ・ラオン）」
『Red Moon：TOUCH』（2018年6月）
「X（Cross The Moonlight）（Feat. イ・ラオン）」
『Marry Me Part.2』（MAKTUB、ユ・ヨンジョン（宇宙少女））（2017年12月）
「Marry You」
『Sweet Dream』（2017年9月）
「Sweet Dream」
『I Got U（Step By Step）』（2017年5月）
「I Got U（Step By Step）（With イ・ラオン、Jasmine Clarke）」
『Because It's You』（2017年4月）
「Because It's You（With イ・イェジュン）」
『Forever More（Always And Forever Part.2）』（2016年9月）
「Forever More（With パン・グァンオク）」
『KNOCK』（2016年8月）
「KNOCK」
『ナッソロ（見知らぬ）』（MAKTUB、イ・ラオン）（2016年7月）
「ナッソロ（見知らぬ）」
『オットンゴベク（ある告白）』（2016年5月）
「オットンゴベク（ある告白）（With チョン・サングン）」
『RED』（2016年4月）
「RED（With チョン・ヨンウン）」
『Sad Cafe Gray Rain』（2015年9月）
「Sad Cafe Gray Rain（Feat. チョン・ヨンウン、XenomiX）」
『Feelings』（2015年7月）
「Feelings」
『Mystic Symphony』（MAKTUB、イ・ラオン）（2015年6月）
「クリダ…ノ（恋しい…君）」
『MAKTUB PROJECT Vol.6』（MAKTUB、Jason Ray）（2014年12月）
「Beautiful」
『不眠症』（2014年11月）
「不眠症（Feat. パン・グァンオク、ドヒョン（Beyound））」
『MAKTUB PROJECT Vol.5』（MAKTUB、チョン・ヨンウン）（2014年11月）
「Inside Me」
『You And I』（2014年10月）
「You And I（Feat. XenomiX）」
『MAKTUB PROJECT Vol.4』（MAKTUB、イム・ドヒョク）（2014年10月）
「恋歌」
『Love Love Love』（2014年9月）
「Love Love Love（Feat. ク・ユンフェ、イ・ラオン）」
『MAKTUB PROJECT Vol.3』（MAKTUB、ク・ユンフェ）（2014年8月）
「Marry Me」
『MAKTUB PROJECT Vol.2』（MAKTUB、ドヒョン（Beyound））（2014年6月）
「Subway Girl」
『ENCOUNTER』（2014年4月）
「遭遇」
『MAKTUB PROJECT Vol.1』（MAKTUB、パン・グァンオク）（2014年4月）
「Always And Forever」
＜Original Soundtrack＞
「イ パムル タシ ハンボン（この夜をもう一度）」（MAKTUB、イ・ラオン）ドラマ『瑕疵ある人間たち』（2019年12月）
「With You」（MAKTUB、イ・ラオン）ドラマ『コッパダン～朝鮮婚談工作所』（2019年10月）
「Monster（Who Am I）（Feat. イ・ラオン、XenomiX）ドラマ『トッコリワインド～復讐の毒鼓～』（2018年9月）
「ナイギルル（僕であることを）」（MAKTUB、ソ・ヨンウン）ドラマ『黒騎士～永遠の約束～』（2017年12月）
「サランイ チャジャワ（愛が訪れる）」ドラマ『マンホール～不思議な国のピル～』（2017年9月）
「ノエゲ タッキルル（君に届け）」ドラマ『恋するレモネード（学校2017）』（2017年8月）
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