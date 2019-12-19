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MAKTUB

#Artists Search l 2019-12-30


本名：ヤン・ジンモ 

生年月日：1988年10月15日（陰暦） 

身長/体重：180cm/72kg 

 

デビュー：2011年 

 

インスタグラム：www.instagram.com/maktub_world/ 

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCFHP2lLTQmgVtBiFQlzYauQ


シンガーソングライター兼プロデューサー、MAKTUB（マクトゥーブ） 

 

MAKTUBはアラビア語で「すでにそう書かれている」という意味。「結果は神の領域なので自分のできる範囲で楽しく最善を尽くそう」という自身の持つ運命論的な価値観と似ていることから芸名にしたという。 

 

2011年にデビュー。2014年から実力派ボーカリストとのプロジェクトを展開し、音楽性を認められる。


＜Album＞ 

FANTASY』（2014年12月） 

FantasyWith イ・ラオン）」 

 

Inner Vision』（2013年8月） 

With YouNew Ver.）」 

 

『Howling』（2011年） 

 

＜Mini Album＞ 

To You My LightThe Gift』（2019年11月） 

To You My LightFeat. イ・ラオン、パン・グァンオク、チョン・ヨンウン、チョン・サングン）」 

 

Single

Red MoonTo You My Light』（2019年6月） 

To You My LightFeat. イ・ラオン）」 

 

Red MoonMemory』（2019年3月） 

MemoryFeat. イ・ラオン）」 

 

Red MoonViolet Night』（2018年12月） 

Violet NightFeat. イ・ラオン）」 

 

Red MoonThe Breath Of Winter』（2018年11月） 

「ヌン（雪）（Feat. チョン・ヨンウン）」 

 

Red MoonThe Flower』（2018年10月） 

「ネゲ ノン（僕にとって君は）（Feat. イ・ラオン）」 

 

Red MoonThe Piano Forest』（2018年8月） 

The StarFeat. チョン・ヨンウン）」「Voice Of The ForestFeat. イ・ラオン）」 

 

Red MoonTOUCH』（2018年6月） 

XCross The Moonlight）（Feat. イ・ラオン）」 

 

Marry Me Part.2』（MAKTUB、ユ・ヨンジョン（宇宙少女））（2017年12月） 

Marry You 

 

Sweet Dream』（2017年9月） 

Sweet Dream 

 

I Got UStep By Step）』（2017年5月） 

I Got UStep By Step）（With イ・ラオン、Jasmine Clarke）」 

 

Because It's You』（2017年4月） 

Because It's YouWith イ・イェジュン）」 

 

Forever MoreAlways And Forever Part.2）』（2016年9月） 

Forever MoreWith パン・グァンオク）」 

 

KNOCK』（2016年8月） 

KNOCK 

 

『ナッソロ（見知らぬ）』（MAKTUB、イ・ラオン）（2016年7月） 

「ナッソロ（見知らぬ）」 

 

『オットンゴベク（ある告白）』（2016年5月） 

「オットンゴベク（ある告白）（With チョン・サングン）」 

 

『RED』（2016年4月） 

「RED（With チョン・ヨンウン）」 

 

Sad Cafe Gray Rain』（2015年9月） 

Sad Cafe Gray RainFeat. チョン・ヨンウン、XenomiX）」 

 

Feelings』（2015年7月） 

Feelings 

 

Mystic Symphony』（MAKTUB、イ・ラオン）（2015年6月） 

「クリダ…ノ（恋しい…君）」 

 

MAKTUB PROJECT Vol.6』（MAKTUBJason Ray）（2014年12月 

Beautiful 

 

『不眠症』（2014年11月 

「不眠症（Feat. パン・グァンオク、ドヒョン（Beyound））」 

 

MAKTUB PROJECT Vol.5』（MAKTUB、チョン・ヨンウン）（2014年11月 

Inside Me 

 

You And I』（2014年10月 

You And IFeat. XenomiX）」 

 

MAKTUB PROJECT Vol.4』（MAKTUB、イム・ドヒョク）（2014年10月 

「恋歌」 

 

Love Love Love』（2014年9月 

Love Love LoveFeat. ク・ユンフェ、イ・ラオン）」 

 

MAKTUB PROJECT Vol.3』（MAKTUB、ク・ユンフェ）（2014年8月） 

Marry Me 

 

MAKTUB PROJECT Vol.2』（MAKTUB、ドヒョン（Beyound）（2014年6月） 

Subway Girl 

 

ENCOUNTER』（2014年4月） 

「遭遇」 

 

MAKTUB PROJECT Vol.1』（MAKTUB、パン・グァンオク）（2014年4月） 

Always And Forever 

 

＜Original Soundtrack 

「イ パムル タシ ハンボン（この夜をもう一度）」（MAKTUB、イ・ラオン）ドラマ『瑕疵ある人間たち』（2019年12月） 

With You」（MAKTUB、イ・ラオン）ドラマ『コッパダン～朝鮮婚談工作所』（2019年10月） 

MonsterWho Am I）（Feat. イ・ラオン、XenomiX）ドラマ『トッコリワインド～復讐の毒鼓～』（2018年9月） 

「ナイギルル（僕であることを）」（MAKTUB、ソ・ヨンウン）ドラマ『黒騎士～永遠の約束～』（2017年12月） 

「サランイ チャジャワ（愛が訪れる）」ドラマ『マンホール～不思議な国のピル～』（2017年9月） 

「ノエゲ タッキルル（君に届け）」ドラマ『恋するレモネード（学校2017）』（2017年8月） 

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