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B.O.Y

#Artists Search l 2020-02-10


＜キム・グクホン＞ 

生年月日：1997年4月15日 

 

＜ソン・ユビン＞ 

生年月日：1998年4月28日 

 

デビュー：2020年1月 

 

公式サイト：themusicworks.co.kr/kimnsong/introduce/ 

ツイッター：twitter.com/official_bofyou 

インスタグラム：www.instagram.com/official_bofyou/ 

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCmwRUeojdrztrJFa7DCnLzw


デュオ、B Of You（B.O.Y）。 

 

キム・グクホンとソン・ユビンは2017年、アイドルグループ、MYTEENのメンバーとしてデビュー。2019年、オーディション番組『プロデュースX101』に出演するも、X1として選抜されず、キム・グクホンは21位、ソン・ユビンは16位に終わる。その後、MYTEENが解散し、キム・グクホンとソン・ユビンはB Of You（B.O.Y）を結成する。 

 

グループ名は「Best Of You（誰かにとっての最高になれる）」と、グクホン＆ユビンまたはグクホン・ユビン＆ファンの「Both Of You（ふたりとも）」という2つの意味を持っている。


＜Mini Album＞ 

Phase One : YOU』（2020年1月 

My Angel」「Clockwise 

 

Single 

Blurry」（2019年8月） 

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