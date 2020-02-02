サム、マイウェイ～恋の一発逆転！～ (5) 뜨거워.
2020-02-02
#Artists Search l 2020-02-10
＜キム・グクホン＞
生年月日：1997年4月15日
＜ソン・ユビン＞
生年月日：1998年4月28日
デビュー：2020年1月
公式サイト：themusicworks.co.kr/kimnsong/introduce/
ツイッター：twitter.com/official_bofyou
インスタグラム：www.instagram.com/official_bofyou/
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCmwRUeojdrztrJFa7DCnLzw
デュオ、B Of You（B.O.Y）。
キム・グクホンとソン・ユビンは2017年、アイドルグループ、MYTEENのメンバーとしてデビュー。2019年、オーディション番組『プロデュースX101』に出演するも、X1として選抜されず、キム・グクホンは21位、ソン・ユビンは16位に終わる。その後、MYTEENが解散し、キム・グクホンとソン・ユビンはB Of You（B.O.Y）を結成する。
グループ名は「Best Of You（誰かにとっての最高になれる）」と、グクホン＆ユビンまたはグクホン・ユビン＆ファンの「Both Of You（ふたりとも）」という2つの意味を持っている。
＜Mini Album＞
『Phase One : YOU』（2020年1月）
「My Angel」「Clockwise」
＜Single＞
「Blurry」（2019年8月）
2020-02-02
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