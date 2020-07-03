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Park Moon-chi

#Artists Search l 2020-07-13


本名：パク・ボミン 

生年月日：1996年10月2日 

身長：164cm 

 

デビュー：2017年8月 

 

インスタグラム：www.instagram.com/moongch/ 

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCK2oojx4TnEl8562xnl52cw


歌手、作曲家、プロデューサーのパク・ムンチ。 

 

2017年デビュー。90年代の流れを汲んだニュートロ（NewRetro）ジャンルの音楽で注目される。2020年、テレビのバラエティ番組に出演し、一気に認知度を上げる。 

 

作曲家としてはアイドルグループ、EXOのメンバー、SUHOのソロ曲「サラン、ハジャ（Let's Love）」、歌手、チョン・セウンの「Day & Day」、カン・ダニエルの「Interview」などを手がける。 

 

シンガーソングライターのチーズ（CHEEZE）、ステラ・ジャン（Stella Jang）、ラビー（Lovey）と結成したプロジェクトグループ、チスビチとしても活動。 

 

パク・ムンチ（Park Moonchi）という名はペットの犬の名、ムンチ（Moongchi）が由来。


Single

「ク ヘ イヤギ（その年の物語）（feat. カン・ウォヌ Of Illoylo）」（2020年3月） 

「ノル チョアハゴ イッソ（君が好き）（with　キリン、Dala、ジュング）」（2019年4月） 

「ネ ソヌル チャプコ シポ（君の手を握りたい）（feat. カン・ウォヌ Of Illoylo）」（2018年6月） 

「ウルヒエギ（OolheeAegie）」（2017年8月） 

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