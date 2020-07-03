Park Moon-chi

映画「潔白」
2020-07-03
#Artists Search l 2020-07-13
本名：パク・ボミン
生年月日：1996年10月2日
身長：164cm
デビュー：2017年8月
インスタグラム：www.instagram.com/moongch/
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCK2oojx4TnEl8562xnl52cw
歌手、作曲家、プロデューサーのパク・ムンチ。
2017年デビュー。90年代の流れを汲んだニュートロ（New＋Retro）ジャンルの音楽で注目される。2020年、テレビのバラエティ番組に出演し、一気に認知度を上げる。
作曲家としてはアイドルグループ、EXOのメンバー、SUHOのソロ曲「サラン、ハジャ（Let's Love）」、歌手、チョン・セウンの「Day & Day」、カン・ダニエルの「Interview」などを手がける。
シンガーソングライターのチーズ（CHEEZE）、ステラ・ジャン（Stella Jang）、ラビー（Lovey）と結成したプロジェクトグループ、チスビチとしても活動。
パク・ムンチ（Park Moonchi）という名はペットの犬の名、ムンチ（Moongchi）が由来。
＜Single＞
「ク ヘ イヤギ（その年の物語）（feat. カン・ウォヌ Of Illoylo）」（2020年3月）
「ノル チョアハゴ イッソ（君が好き）（with キリン、Dala、ジュング）」（2019年4月）
「ネ ソヌル チャプコ シポ（君の手を握りたい）（feat. カン・ウォヌ Of Illoylo）」（2018年6月）
「ウルヒエギ（OolheeAegie）」（2017年8月）
2020-07-03
2020-07-01
2020-06-30