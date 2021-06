ボーイズグループ、NCT DREAMが28日午後6時、1stアルバムリパッケージ『Hello Future』をリリースします。





今作は、タイトル曲「Hello Future」をはじめ、「Life Is Still Going On」「Bungee」の新曲3曲に、1stアルバム『Hot Sauce』の収録曲を加えた全13曲で構成されています。





なお、NCT DREAMの1stアルバム『Hot Sauce』は、リリース16日目でダブルミリオンセラー(200万枚)を突破するヒット作となっています。