＜ハンビン＞

生年月日：1998年1月19日

＜ヒョンソプ＞

生年月日：1999年8月9日

＜ヒョク＞

生年月日：2000年4月17日

＜ウンチャン＞

生年月日：2001年2月27日

＜ルー＞

生年月日：2001年4月5日

＜ファラン＞

生年月日：2001年4月23日

＜テレ＞

生年月日：2002年5月9日

デビュー：2022年3月

公式サイト：http://www.yhfamily.co.kr/?module=Default&action=DefaultAt&sAt=009

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Biography

ボーイズグループ、TEMPEST。

メンバーはオーディション番組『PRODUCE 101 シーズン2』出身のヒョンソプとルー、『UNDER 19』出身のファラン、『I-LAND』出身でK-POPアイドル初のベトナム人メンバー、ハンビンを含む7人組。ヒョンソプとルーは2人組の「ヒョンソプ×ウィウン」として活動経験があり、再デビューとなる。





グループ名は「激しい嵐」を意味し、明るいエナジーとパワフルなパフォーマンスで歌謡界を席巻するという目標を掲げている。YUE HUA Entertainment所属。





Discography

＜Mini Album＞

『It's ME, It's WE』（2022年3月）

「Bad News」