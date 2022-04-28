「韓国は、すべてをかけた場所」T1419
2022-04-28
#Artists Search l 2022-05-09
＜ハンビン＞
生年月日：1998年1月19日
＜ヒョンソプ＞
生年月日：1999年8月9日
＜ヒョク＞
生年月日：2000年4月17日
＜ウンチャン＞
生年月日：2001年2月27日
＜ルー＞
生年月日：2001年4月5日
＜ファラン＞
生年月日：2001年4月23日
＜テレ＞
生年月日：2002年5月9日
デビュー：2022年3月
公式サイト：http://www.yhfamily.co.kr/?module=Default&action=DefaultAt&sAt=009
インスタグラム：https://www.instagram.com/tpst__official/
ツイッター：https://twitter.com/TPST__official
フェイスブック：https://www.facebook.com/TPSTOFFICIAL
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCCViKQ1A1tXhIVKAVEazcaA
Biography
ボーイズグループ、TEMPEST。
メンバーはオーディション番組『PRODUCE 101 シーズン2』出身のヒョンソプとルー、『UNDER 19』出身のファラン、『I-LAND』出身でK-POPアイドル初のベトナム人メンバー、ハンビンを含む7人組。ヒョンソプとルーは2人組の「ヒョンソプ×ウィウン」として活動経験があり、再デビューとなる。
グループ名は「激しい嵐」を意味し、明るいエナジーとパワフルなパフォーマンスで歌謡界を席巻するという目標を掲げている。YUE HUA Entertainment所属。
Discography
＜Mini Album＞
『It's ME, It's WE』（2022年3月）
「Bad News」
2022-04-28
2022-04-22
2022-04-26