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TEMPEST

#Artists Search l 2022-05-09

＜ハンビン＞

生年月日：1998年1月19日

 

＜ヒョンソプ＞

生年月日：1999年8月9日

 

＜ヒョク＞

生年月日：2000年4月17日

 

＜ウンチャン＞

生年月日：2001年2月27日

 

＜ルー＞

生年月日：2001年4月5日

 

＜ファラン＞

生年月日：2001年4月23日

 

＜テレ＞

生年月日：2002年5月9日

 

デビュー：2022年3月

 

公式サイト：http://www.yhfamily.co.kr/?module=Default&action=DefaultAt&sAt=009

インスタグラム：https://www.instagram.com/tpst__official/

ツイッター：https://twitter.com/TPST__official

フェイスブック：https://www.facebook.com/TPSTOFFICIAL

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCCViKQ1A1tXhIVKAVEazcaA

 

Biography

ボーイズグループ、TEMPEST。

 

メンバーはオーディション番組『PRODUCE 101 シーズン2』出身のヒョンソプとルー、『UNDER 19』出身のファラン、『I-LAND』出身でK-POPアイドル初のベトナム人メンバー、ハンビンを含む7人組。ヒョンソプとルーは2人組の「ヒョンソプ×ウィウン」として活動経験があり、再デビューとなる。


グループ名は「激しい嵐」を意味し、明るいエナジーとパワフルなパフォーマンスで歌謡界を席巻するという目標を掲げている。YUE HUA Entertainment所属。


Discography

＜Mini Album＞

『It's ME, It's WE』（2022年3月）

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