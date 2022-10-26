[Live] KBS日本語放送4回目のユーチューブライブ!
2022-10-26
#Artists Search l 2022-11-21
Profile
＜JAEHAN（ジェハン）＞
生年月日：1995年7月1日
＜HWICHAN（フィチャン）＞
生年月日：1996年4月18日
＜SEBIN（セビン）＞
生年月日：1996年4月24日
＜HANGYEOM（ハンギョム）＞
生年月日：1996年7月17日
＜TAEDONG（テドン）＞
生年月日：1997年11月7日
＜XEN（ジェン）＞
生年月日：1998年2月20日
＜JEHYUN（ジェヒョン）＞
生年月日：1999年4月20日
＜KEVIN（ケビン）＞
生年月日：2000年1月12日
＜JUNGHOON（ジョンフン）＞
生年月日：2000年2月14日
＜HYUK（ヒョク）＞
生年月日：2000年3月15日
＜YECHAN（イェチャン）＞
生年月日：2001年5月14日
デビュー：2021年6月
公式サイト：http://www.spireenter.com/artists/view.php?no=1&page=1
日本公式サイト：https://omegax.jp/
Biography
11人組ボーイズグループ、OMEGA X。
メンバー全員がデビュー経験者。オーディション番組への出演経験も持つ。グループ名は「OMEGA」が新しい始まりと夢、「X」が無限の愛と希望を示し、ファンとの初めての出会いから夢を叶える瞬間まで、さまざまな価値を共に実現していくという意味が込められている。
Discography
（韓国）
＜Album＞
『Story Written in Music』（2022年6月）
「PLAY DUMB」
＜Mini Album＞
『LOVE ME LIKE』（2022年1月）
「LOVE ME LIKE」
『VAMOS』（2021年6月）
「VAMOS」
＜Single＞
『WHAT'S GOIN' ON』（2021年9月）
（日本）
＜Mini Album＞
『Stand up!』（2022年8月）
「Stand up!」
2022-10-26
2022-11-10
2022-11-09