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OMEGA X

#Artists Search l 2022-11-21

ⓒ Spire Entertainment

Profile

＜JAEHAN（ジェハン）＞

生年月日：1995年7月1日


＜HWICHAN（フィチャン）＞

生年月日：1996年4月18日


＜SEBIN（セビン）＞

生年月日：1996年4月24日


＜HANGYEOM（ハンギョム）＞

生年月日：1996年7月17日


＜TAEDONG（テドン）＞

生年月日：1997年11月7日


＜XEN（ジェン）＞

生年月日：1998年2月20日


＜JEHYUN（ジェヒョン）＞

生年月日：1999年4月20日


＜KEVIN（ケビン）＞

生年月日：2000年1月12日


＜JUNGHOON（ジョンフン）＞

生年月日：2000年2月14日


＜HYUK（ヒョク）＞

生年月日：2000年3月15日


＜YECHAN（イェチャン）＞

生年月日：2001年5月14日


デビュー：2021年6月


公式サイト：http://www.spireenter.com/artists/view.php?no=1&page=1

日本公式サイト：https://omegax.jp/



Biography

11人組ボーイズグループ、OMEGA X。


メンバー全員がデビュー経験者。オーディション番組への出演経験も持つ。グループ名は「OMEGA」が新しい始まりと夢、「X」が無限の愛と希望を示し、ファンとの初めての出会いから夢を叶える瞬間まで、さまざまな価値を共に実現していくという意味が込められている。



Discography

（韓国）

＜Album＞

『Story Written in Music』（2022年6月）

「PLAY DUMB」


＜Mini Album＞

『LOVE ME LIKE』（2022年1月）

「LOVE ME LIKE」


『VAMOS』（2021年6月）

「VAMOS」


＜Single＞

『WHAT'S GOIN' ON』（2021年9月）


（日本）

＜Mini Album＞

『Stand up!』（2022年8月）

「Stand up!」


一覧

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