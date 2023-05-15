＜ 2023 Weverse Con Festival ＞

絵本「遅刻」
2023-05-12
2023-05-15
日付：2023年6月10日（土）、11日（日）
場所：ソウル・オリンピック公園 KSPO DOME、88芝生広場
料金：2DAY PASS 297,000ウォン / 1DAY PASS 176,000ウォン / GREEN PASS 110,000ウォン / LIVE PLAY 55,000ウォン
Weverse Conが2023年6月「Weverse Con Festival」として新たに開催されます。
Weverse Con Festivalは、KSPO DOMEで行われるメインステージ「Weverse Con」、芝生広場で行われる野外公演「Weverse Park」、メインステージを芝生広場の大型スクリーンで観覧する「LIVE PLAY」の3つで構成されます。
2DAY PASS（2日間）：KSPO DOME「Weverse Con」、88芝生広場「Weverse Park」
1DAY PASS（1日）：KSPO DOME「Weverse Con」、88芝生広場「Weverse Park」
GREEN PASS（1日）：88芝生広場「Weverse Park」「LIVE PLAY」
LIVE PLAY（1日）：88芝生広場「LIVE PLAY」
ラインナップ（アルファベット順）
10日
「Weverse Park」11:00～16:30
BUMZU、ENHYPEN、ヒョリン、イ・ヒョン、&TEAM
「Weverse Con」「LIVE PLAY」18:00～22:00
BOYNEXTDOOR、fromis_9、ファン・ミンヒョン、LE SSERAFIM、MOONCHILD、TOMORROW X TOGETHER、ジュンス
11日
「Weverse Park」11:00～16:30
BUMZU、Dvwn、ホ・ユンジン、Jeremy Zucker、MOONCHILD、TOMORROW X TOGETHER
「Weverse Con」「LIVE PLAY」18:00～22:00
ベクホ、BTOB、ENHYPEN、LIGHTSUM、NewJeans、ZICO、&TEAM
「Weverse Con Festival」はライブストリーミングも実施されます。
2023-05-12
2023-05-02
2023-04-20