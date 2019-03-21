“新一代小型卫星1号”开始工作

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韩国国际广播电台报道：去年12月4日在美国范登堡空军基地发射升空的“新一代小型卫星1号”完成性能检测，正式开始执行任务。韩国科学技术信息通信部16日表示，该卫星将在575公里上空完成初期运行，并开始科学观测和宇宙核心技术验证等工作。主管开发机构韩国科学技术院（Kaist）人工卫星研究所在卫星发射后约3个月内确认了卫星的状态、姿态控制、机动性能、太阳能电池板展开情况及对太阳风暴放射线和等离子体测定等是否存在异常。另外，研究所还检验了卫星上搭载的三维单元积层大容量存储器等7项核心技术的功能。“新一代小型卫星1号”在初期运行期间，在极地观测到了从地球磁场方向进入的放射线粒子，还在低纬度捕捉到了夜间离子层的特点。 此外，该卫星还用广角红外线影像分光宇宙望远镜(NISS)测定了狮子座螺旋星系(M95)各波长的亮度。100公斤级的“新一代小型卫星1号”将在未来2年内测定太阳爆炸产生的宇宙放射线和等离子状态，并向国内有关部门提供用于银河系星体的红外线分光观测等宇宙科学研究的影像资料。大型公共研究政策官崔元湖表示，为了卫星核心技术的开发，并增强宇宙科学研究，有关部门正在开发后续的小型卫星。政府将在提高卫星核心技术的自立度及增强宇宙技术基础力量方面持续提供支援。