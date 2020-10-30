文在寅总统在G20峰会上发表重要演讲

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅21日晚在首尔以视频方式出席二十国集团(G20)领导人第十五次峰会并发表重要讲话。文总统在会上强调了国际社会为力克新冠疫情而必须加强合作的必要性。为结束新冠疫情时代，必须公平分配疫苗和治疗药物。为此，世界卫生组织(WHO)和国际疫苗研究所等各方的作用至关重要。韩国也将和发展中国家一起为疫苗供给工作加强密切合作。由于世界经济仍然存在着不确定性，加强国际社会间的合作非常重要。韩国总统府青瓦台透露，文总统对二十国集团领导人就由韩国政府提出的共同寻求企业人员跨界交流的方案达成共识表示了欢迎，该方案在二十国集团领导人峰会结束后被纳入共同宣言中。文总统在讲话中表示强调说，世界贸易组织等必须恢复多边主义，构筑公正稳定的贸易投资环境。文总统认为，各国推行扩张性财政政策、推迟低收入国家的债务偿还期等受到了成效。韩国在推行防疫工作的同时，并没有封锁与各国之间和地域之间的界限，在推行开放性的贸易与投资以后，制造业起死回生，对外出口与国内生产总值(GDP)获得增长，韩国基于稳定的社会与雇佣安全网基础上正在推行韩国版新政工作。韩国总统文在寅、美国总统特朗普、中国国家主席习近平、日本首相菅义伟、英国首相约翰逊、印度总理莫迪、俄罗斯总统普京等领导人出席了二十国集团(G20)领导人第十五次峰会。