Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道: 韩国男子演唱组合防弹少年团(BTS) 第5次登顶美国公告牌200强专辑榜,再次刷新历史纪录。公告牌当地时间29日通过预告报道表示,防弹少年团的新辑《BE》本周登顶公告牌200强专辑榜。公告牌援引尼尔森音乐数据称,《BE》发售后首周积分为24.2万分。公告牌统计专辑销量、将数字音源下载量换算成专辑销量后的数值(TEA)、 将点播量换算成专辑销量后的数值(SEA)后确定专辑排行榜。此前2018年6月至今年2月,防弹少年团的《LOVE YOURSELF 转 Tear》、《LOVE YOURSELF 结 Answer》、《Map of the Soul: Persona》、《MAP OF THE SOUL : 7》这4张专辑也相继登顶公告牌200强专辑榜。