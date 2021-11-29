防弹少年团洛杉矶演唱会为韩国城带来商机

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：防弹少年团时隔两年举行线下演唱会，为举办城市美国洛杉矶带来了一波商机，尤其是当地韩国城在演唱会期间接待了超过20万名粉丝，赚到盆满钵满。在好莱坞一家销售防弹少年团纪念品的商店前，粉丝连续数天排起长队，来自印第安纳州的马拉·艾尔丽表示，从11点起开始排队，已排了将近四个小时。她还告诉记者，接下来还将到韩国城参观，并体验韩国饮食。洛杉矶韩国城已然成为防弹少年团粉丝购物、游玩的打卡胜地。一家唱片店为迎接顾客增设了临时店面，销售额也翻了一番。店主凯文·徐表示，一张CD唱片价格大约为20-30美元，从海外来的人一般一买就是十张，甚至还有买几千美元的粉丝。韩国餐厅在演唱会期间几乎被粉丝们包场，来自亚利桑那州的凯瑟琳·卡珊德拉表示，防弹少年团与众不同，对粉丝们尝试韩国文化和饮食起到了很大的影响。打造防弹少年团商机的最大功臣是社交媒体，防弹少年团和粉丝会通过社交媒体实时交流各自的动态。四年前防弹少年团提到过的一家美食店在粉丝之间引起了轰动，每天都有数百人前往。店主表示，粉丝们在营业前五个小时便开始排队。防弹少年团演唱会主办方表示，11月27日至本月2日共举办了四场演唱会，累计接待21.4万人次。