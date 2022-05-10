尹锡悦：北韩发射弹道导弹是重大挑衅

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦接到北韩发射弹道导弹的报告后紧急召开国家安全保障会议（NSC），就应对之策进行了讨论。尹锡悦强烈谴责称，北韩发射疑似洲际弹道导弹（ICBM）是重大的挑衅。尹锡悦25日上午7时30分许紧急召开了国家安全保障会议。尹锡悦接受了约一个小时左右的北韩发射导弹动向和韩军应对态势的报告，并就应对方案进行了讨论。国家安全保障会议有关人士在会议结束后表示，北韩发射疑似洲际弹道导弹是重大的挑衅，对此表示强烈谴责。尤其是北韩是在韩美首脑会谈结束后美国总统拜登返回美国本土之前进行挑衅，颇为引人关注。总统室认为，韩美通过首脑会谈取得了加强同盟的成果，北韩或以武力示威的形式对此发出了信号。尹锡悦指示，应彻底维护国家安全，并落实通过韩美首脑会谈达成协议的加强延伸威慑和联合防御态势等实质性措施。本月10日韩国新政府成立后，尹锡悦首次亲自主持了国家安全保障会议全体会议。政府认为北韩发射洲际弹道导弹是加剧韩半岛和东北亚紧张的行为，并发布了谴责声明。总统室发言人姜仁仙表示，北韩发射弹道导弹是正面违反联合国安理会决议的非法行为，也是威胁韩半岛和国际社会和平的重大挑衅，韩国政府对此表示强烈谴责。北韩持续挑衅将不可避免地导致韩美更强大、更迅速的联合威慑，这只会致使北韩遭受国际社会的孤立。韩国政府在国家安全保障会议结束后发布正式声明较为罕见，总统室有关人士介绍说，这是遵照总统的指示。