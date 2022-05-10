韩境内外籍公民时隔15个月恢复至200万余人

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韩国国际广播电台报道：随着新冠疫情转换为地方性流行病，居留在韩国的外籍公民时隔15个月恢复至200多万。据法务部出入境外国人政策本部23日的统计数据，今年5月，居留在韩国的外籍公民为201.2862万人，环比增长1.3%，时隔1年3个月重新恢复到200多万人。居留韩国的外籍公民于2016年6月达到200.1828万人，首次突破200万大关。此后随着游客和劳动者的增多，呈现出持续增长的趋势，并于2019年12月达到252万余人的峰值。不过随着新冠疫情暴发，外籍公民数从2020年1月开始减少，去年3月跌至199.9万余人，时隔5年3个月跌破200万人。在居留外籍公民中，出于旅游、访问等目的免签入境、居留时间在90天以下的短期居留者为42.4万余人，环比增多1.8%。长期居留者为158万余人，环比增长1.2%。按照居留资格划分，持E-8签证、即在农忙期入境的季节性劳动者从1584人增至3472人，环比增幅达到119.2%；与去年同期相比更是增长了20倍。持旅游、过境签证（B-2）者为6.2万余人，环比增长15.0%。持雇佣许可签证（E-9）者从22.1万余人增至22.3万余人；持海外同胞签证（F-4）者从48.3万余人增至48.5万余人。移民政策有关人士表示，按照这一速度，预计明年居留韩国的外籍公民数将恢复到250万。