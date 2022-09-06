美副总统哈里斯：将寻求制定《通胀削减法案》执行过程中消除韩方担忧的方案

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦29日接见美国副总统哈里斯时，就美国《通胀削减法案》表示，期待两国基于自贸协定的精神保持紧密合作，以达成双方均满意的协议。总统室副发言人李载明（音）当天下午在记者会上公布了这一消息。哈里斯表示，自己和拜登总统均了解韩方的担忧，将予以关心，确保制定出可在法律执行过程中消除韩方担忧的方案。当天的会晤持续了85分钟，尹锡悦还同哈里斯就加强韩美关系的方案、北韩问题、经济安全及主要地区和国际事务等相互关心的问题交换了意见。尹锡悦对哈里斯首次访韩表示欢迎，并说道，继今年5月拜登总统对韩国进行正式访问之后，时隔四个月哈里斯副总统也来访韩国，体现出两国对强有力的韩美同盟的坚定决心。尹锡悦还表示，上周与拜登总统在伦敦、纽约数次会面，就韩美同盟的发展方向紧密磋商。相信哈里斯副总统访韩将成为韩美同盟发展的又一个契机。哈里斯就尹锡悦的“爆粗口”争议表示，美方完全不介意韩国国内的争议，拜登总统对尹锡悦总统抱有深厚的信任，对同尹锡悦总统的会晤感到满意。哈里斯还强调，美韩同盟是地区和平与稳定的轴心，将积极努力推动美韩同盟进一步发展。另外，哈里斯与尹锡悦一同对最近北韩的弹道导弹试射及核武器政策法令表示担忧，并重申美国坚若磐石的对韩防卫承诺。李载明表示，双方高度评价两国保持紧密磋商以加强包括延伸威慑在内的联合防卫态势。若北韩进行第七次核试验，韩美将在紧密合作下立刻实施共同制定的应对措施。另外，哈里斯再次确认韩美首脑关于保持紧密合作，在必要时启动流动性供应措施以确保金融稳定的协议。总统室核心人士表示，政府和韩国银行一致认为有必要和美国启动流动性供应措施，以稳定金融市场。韩国银行正与美联储积极交换信息，确保可根据市场情况及时启动相关措施。另外，尹锡悦和哈里斯还商定通过外交渠道，就明年韩美同盟70周年时期尹锡悦访美的具体计划进行协商。