北韩再次发射弹道导弹 五天内三次挑衅

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韩国国际广播电台报道：北韩29日向东海发射了2枚弹道导弹。这是继25日和28日之后，北韩五天内第三次进行挑衅。联合参谋本部表示，北韩29日向东海发射了2枚短程弹道导弹（SRBM）。北韩29日晚8时48分-8时57分许在平安南道顺川一带向东海发射了2枚短程弹道导弹。联合参谋本部表示，导弹射程约为350公里、射高约为50余公里、飞行速度为5马赫。预计北韩在移动式发射车上进行了此次发射，目标是位于咸镜北道近海的一座无人岛，该岛是北韩试射导弹时经常设定的打击点。北韩25日在平安北道泰川发射了1枚短程弹道导弹，28日在平壤顺安一带发射了2枚短程弹道导弹。此次是进入今年后北韩第19次发射导弹，也是尹锡悦政府成立后北韩第7次射导。北韩连续发射导弹具有针对截至29日进行的韩美联合海上军演和30日举行的韩美日反潜军演进行武力示威的性质。另外，北韩在美国副总统哈里斯结束访韩日程出境后再次发射导弹，被认为是对哈里斯访问非军事区（DMZ）等进行的抗议。联合参谋本部议长金承谦和驻韩美军司令拉卡梅拉在北韩发射弹道导弹后通过会议共享了有关情况。军方表示，已加强监视和警戒，韩美间保持紧密合作，随时应对北韩的进一步挑衅。