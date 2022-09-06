防弹少年团宣布将全员依次入伍

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韩国国际广播电台报道：此前，韩国社会围绕偶像组合防弹少年团(BTS)是否适用文化艺术人替代服兵役制度产生了争议。组合所属公司方面日前宣布，各成员将依次入伍。从今年30周岁、此前将入伍时间推迟至今年年底的防弹少年团成员JIN开始，成员将依次撤回延期入伍申请。据KBS记者报道，上周末在韩国釜山举行单独演唱会的防弹少年团将暂停组合活动。之后，从成员JIN开始，组合成员将依次入伍。防弹少年团成员RM15日表示，组合的七名成员想法一致，如果大家继续给予信赖的话，相信我们今后一定会克服任何困难，并且与大家一起幸福地举行演唱会和制作音乐。防弹少年团经纪公司HYBE通过金融监督院电子公告系统正式宣布了防弹少年团成员入伍的决定。原定推迟至年底入伍的成员JIN将于本月末主动取消延期入伍申请，并遵循兵务厅的程序入伍。其他成员也会按照各自的计划依次履行兵役义务。至此，从2019年开始围绕允许防弹少年团成员替代服役所持续引发的争议画上了句号。防弹少年团此前多次表示，到时候会根据情况入伍。据分析，此次决定也包含了成员们的意志。对于防弹少年团重新开始组合活动的时间，所属公司方面表示，虽然希望在三年后的2025年重启组合活动，但目前很难确定成员们准确的回归时间，将根据各成员的兵役履行计划，在一段时间内将重点放在各成员的个人活动上。