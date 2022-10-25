韩政府上调陆运危机警报级别 考虑发布开工令

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韩国国际广播电台报道：韩国“货物连带”大罢工进入第五天，政府将陆运危机警报级别上调至最高级别“严重”，并表示将依据法律和无宽容原则予以强有力应对。另外，尹锡悦总统将在29日的国务会议上就开工令进行审议。针对“货物连带”的集体拒绝运输事件，政府28日将陆运危机警报级别上调至最高级别“严重”，这是韩国首次在陆运领域发布“严重”级别的警报。政府表示，采取这一措施主要是考虑到拒运事态已扩散至全国，港口等主要物流设施的运输受到影响。由此，政府的应对体系升级为泛政府层面的中央灾难安全对策本部负责。行政安全部长官李祥敏主持召开中央灾难安全对策本部会议，表示将依据法律和无宽容原则予以强有力的应对。李祥敏还提到了发布开工令的可能性。他表示，若政府认为国家经济将遭遇非常严重的危机，除了发布开工令，还将构建警察迅速应对体系，确保货运正常展开。尹锡悦将于29日主持召开国务会议，审议开工令。根据规定，当罢工使得国家经济面临非常严重的危机或认定可能面临严重危机，可在经过国务会议审议后，由国土交通部长官发布开工令。违反开工令可被处以有期徒刑或罚金。对此，“货物连带”表示，上调警报级别是为发布开工令做准备，政府不进行对话便提及发布开工令，对此表示遗憾。