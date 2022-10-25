韩《三国遗事》等三部文献入选《世界记忆亚太地区名录》

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韩国国际广播电台报道：韩国古代历史的重要研究资料《三国遗事》等三部文献入选联合国教科文组织《世界记忆亚太地区名录》。文化财厅26日表示，在庆尚北道安东举行的联合国教科文组织世界记忆亚太地区委员会第九次会议上，《三国遗事》、《内房歌辞》、《泰安石油泄露损失克服纪实》最终入选《世界记忆亚太地区名录》。《世界记忆亚太地区名录》是在亚洲太平洋地区开展的文献遗产项目。韩国此前有三部文献入选，分别是2016年入选的《韩国匾额》、2018年入选的《万人请愿：万人诉》和《朝鲜王朝宫廷牌匾》。加上此次入选的三部，总计达到六部。新入选的《三国遗事》是僧人一然于1281年高丽忠烈王时期编撰的作品。这部作品通常被认为是史书，但也记录了韩半岛古代神话、历史、宗教、生活习俗、文学等方方面面的信息，显示出当时东亚已经形成以本国为中心的主体性历史观。以韩文记录朝鲜王朝后期女性文学作品的《内房歌辞》也入选名录。《内房歌辞》当时被用作韩文教材，到19-20世纪则成为了女性文学代表作品，内容包括对生活的感慨和回顾、对家族的称颂、游记等。文化财厅有关人士表示，这部作品记录了当时女性的社会认知，并展现出了韩文发展为社会官方文字的过程。《泰安石油泄漏损失克服纪实》记录了2007年12月忠清南道泰安大型石油泄漏事故的处理过程，包括22.2万余件文字记录、照片、出版物等。这些记录展现了事故发生后民官齐心协力克服环境灾难的过程。世界记忆亚太地区委员会大会每两年举行一次，委员会根据可证明遗产性质、起源和由来且具有真实性、独创性和无法替代性以及遗产的重要性等标准对文献进行审查并决定是否载入名录。