韩国购物季盛大举行 开启2023韩国访问年

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韩国国际广播电台报道：截至2月28日，韩国代表性购物观光庆典——韩国购物季（Korea Grand Sale）盛大举行。该庆典由航空、住宿、购物、娱乐等各领域民间企业自发参与，旨在带动外国游客淡季访韩、提高旅游收入。各领域代表品牌和企业纷纷参与此次活动，展开购物、体验、餐饮、韩国文化等各主题特别促销活动。在航空方面，大韩航空、韩亚航空、济州航空等国内九家航空公司将在110余条韩国航线提供最高94%的折扣和附加服务优惠。在住宿方面，乐天酒店度假村、索菲特大使酒店、费尔蒙特大使酒店、agoda等将提供客房折扣和韩国购物季专享优惠。活动还与KLOOK、creatrip、KKday等国内外旅游平台合作，举办韩国旅游体验商品策划展。策划展面向泰国、新加坡、香港、台湾、日本等地游客策划了韩流明星打卡游、K-POP舞蹈学习、滑雪体验、古宫游览等活动，并提供韩国购物季专享优惠。在线下购物方面，乐天、新罗IPARK、新世界、现代等主要免税店根据消费金额提供不同额度的购物支援金，并赠送纪念品。格乐利雅（Galleria）、乐天等百货商场将举办面向外国顾客的韩国购物季专享商品券促销活动。斗塔、乐天奥特莱斯、现代城市奥特莱斯、易买得等奥特莱斯和大型超市也将参与活动，提供专享折扣券。希杰欧利芙洋、LINE FRIENDS等将提供现场消费折扣并赠送纪念品。活动期间，首尔明洞、江南等主要景点将运营欢迎中心，举办游客欢迎活动、韩国文化游戏体验，并提供购物优惠等有关信息和翻译服务。详情可参考韩国购物季官网（https://en.koreagrandsale.co.kr）。