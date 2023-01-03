今冬最强寒潮来袭 韩政府启动第一阶段应对措施

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：春节假期最后一天24日，随着西北方强冷空气南下，韩国全国范围内出现最强寒潮天气。当天，首尔白天气温降至零下12度，釜山降至零下4度，全国大部分地区气温降至零下14度至零下3度，较前一天降低16至17度。全国大部分地区出现强风天气，沿海地区、江原山地、济州岛、庆北部分地区出现强风，瞬时风速达20米/秒。另外，湖南和济州将出现降雪天气。截至25日，济州山区积雪量预计超过70厘米，湖南和济州部分地区也将出现最高30厘米的积雪，忠南西海岸、京畿西南部和忠清内陆等地也将出现1-5厘米的降雪。25日，受强烈冷空气影响，济州、忠南、湖南地区的降雪将持续到白天。随着全国大部分地区发布寒潮警报，行政安全部已启动中央灾难安全对策本部，呼吁民众格外注意安全。行政安全部表示，23日下午7时起，中央灾难安全对策本部已启动第一阶段应对措施。行政安全部要求相关部门彻底喷洒除雪剂，以免因夜间降雪而出现路面结冰，并致力于维护降雪地区居民的安全。国务总理韩德洙表示，23晚起气温骤降，24日将出现强烈寒潮。韩德洙指示各地方自治团体在预防易燃设施发生火灾的同时，还要关注露宿者、高龄者等弱势群体的健康和安全。首尔市政府24日上午9时起启动了灾难状况室，在全市范围内发布"严重"阶段的水表冻裂预警，以最大程度地减少损失。