苹果公司在韩国推出Apple Pay服务

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韩国国际广播电台报道：苹果公司21日起正式在韩国市场推出Apple Pay（苹果支付）服务，允许在韩国的iPhone、Apple Watch用户使用苹果的支付系统进行非接触式支付。拥有iPhone和现代信用卡的用户在设有兼容终端机的卖场中,无需信用卡就可以用手机进行简便结算。苹果和现代信用卡公司原计划3月初推出该项服务，但由于兼容终端机普及问题等原因而推迟了日程。目前，韩国全国的便利店、新世界百货商店、乐天百货商店、星巴克、巴黎贝甜、乐天Himart、宜家(IKEA)等设置了近距离无线通信终端机。此前,苹果和现代信用卡方面于2月8日正式公布了Apple Pay在韩国上市的计划。韩国金融监督院去年12月结束了对Apple Pay相关条款的审查,但由于围绕现代信用卡提交的近距离无线通信终端机普及支援计划出现了不正当补贴争议,上市时间被推迟了近两个月。随着现代信用卡公司放弃Apple Pay的排他性使用权，相关争议也告一段落。韩国金融部门2月3日表示，国内信用卡公司须遵守必要的相关程序，才可推进Apple Pay服务的上市计划。Apple Pay是苹果公司在2014苹果秋季新品发布会上发布的一种基于近距离无线通信技术的手机支付功能，于2014年10月20日在美国正式上线。