韩在野党代表李在明：将通过法庭令真相浮出水面

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韩国国际广播电台报道：韩国最大在野党共同民主党代表李在明表示，如果检方已经决定对自己进行起诉，将竭尽全力通过法庭令真相浮出水面。执政党国民力量党则表示，任何人都不能凌驾于法律之上，李在明不应继续担任在野党党代表。共同民主党代表李在明表示，检方的起诉是“已经写好的剧本”。他说，大庄洞事件的获益人均为前任检察官，即使没收了明确提及犯罪行为的“郑映学（音）录音记录”，检方也未如实进行调查。李在明表示，检方进行种种扣押调查作秀，又进行申请批捕作秀，旨在拖延时间、用于政治目的，现在则按照事先写好的剧本进行起诉，这并不值得大惊小怪。李在明说，现在检方调查的时间已经结束，法院审理的时间即将开始，自己将竭尽全力通过法庭令真相浮出水面。国民力量党强调，如果嫌疑已得到证实，当然要进行起诉，任何人都不能凌驾于法律之上。国民力量党还提及柏岘洞和双铃事件等，称必须对李在明继续进行调查和起诉。国民力量党代表金起炫表示，今后还有很多需要调查的问题。我认为李在明不能再继续担任共同民主党党代表了。共同民主党计划正式开始就《党宪》第80条进行讨论，该条款规定党务工作者因涉嫌腐败被起诉后，立即予以停职。不过现行共同民主党《党宪》还规定，如果认定属于出于政治压迫等的不当起诉，经党务委员会议决，可以不被停职。有预测称，李在明被起诉是否适用该项规定有可能引发党内争议。