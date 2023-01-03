韩宪法裁判所：检察调查权缩小法案修正过程存在违法行为 但仍然有效

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韩国国际广播电台报道：韩国宪法裁判所23日对包含缩小检察调查权等内容的《检察厅法》和《刑事诉讼法》修正案是否正当作出判决，认为很难对正在施行的法律做无效处理。《检察厅法》和《刑事诉讼法》修正案于去年4月和5月先后在国会获通过，其主要内容为将检察可直接调查的犯罪种类从原有的六种缩小至腐败、经济犯罪两种。国民力量党和法务部认为法律的修改程序和内容违宪，并提请管辖权纠纷裁决，要求对修正案做无效处理。国民力量党和法务部认为，国会议员的审议、票决权和检察的调查、起诉权受到了侵犯。不过国会认为，法务部和检方无权提请管辖权纠纷裁决，修正案在处理流程和内容上均不存在问题。宪法裁判所在法案施行半年后作出了“部分认可”的判决，即少数党国会议员的审议、票决权在法律修改过程中受到侵犯，但是法案本身有效。五名法官指出，国会法制司法委员会协调委员会原本由人数相同的朝野委员组成，然而议员闵炯培退出共同民主党（当时为执政党），以无党派议员的身份被计入在野党委员。这导致协调程序出现问题，法案在未经过充分讨论和审查的情况下便获通过，侵犯了国会议员的审议、票决权。不过宪法裁判所认为，国会职能并未削弱到需要将正在施行的法案视作无效，不存在严重到这种程度的违宪情况。宪法裁判所还指出，应最大程度地尊重国会的自主权，驳回对法律做无效处理的要求。宪法裁判所还驳回了法务部长官和检方提请的管辖权纠纷裁决。法院认为，法务部长官不具有调查权，因此不存在被侵犯的可能。检察的调查、起诉权为法律规定的权限，法律修正后不存在被侵犯的可能。预计此次判决将从一定程度上平息围绕检方调查权缩小法案的争议。