《音乐银行》巴黎开唱 K-POP点燃欧洲

韩国国际广播电台报道：KBS音乐节目《音乐银行》在法国巴黎开唱，这在当地引起了热烈反响，来自欧洲各地的K-POP粉丝蜂拥而至，3.3万张门票很快售罄。当前釜山正在积极申办世博会，这次活动展现了韩国文化的影响力。前来观看《音乐银行》世界巡演的粉丝在巴黎新凯旋门前排起了一眼望不到尽头的长龙。一名来自西班牙的K-POP粉丝说，我是来看THE BOYZ、Stray Kids的。陪子女前来的父母也被眼前所看到的热烈景象所震惊。一名巴黎市民表示，K-POP似乎把不同的人们和大陆都连接起来了，包括年轻一代和我们，这很棒。3.3万个座位在短短的时间里就被一抢而空。Stray Kids成员I.N表示，很荣幸能够站到那么大的舞台上，会努力送上精彩的演出。IVE成员张员瑛表示，我的心情也很激动，希望今后能有更多的机会见到包括巴黎在内的全世界各地的粉丝。演出在一片欢呼声中拉开帷幕，在当地也很受欢迎的演员朴宝剑担任主持人。歌手们在没有伴舞的情况下依靠自己的力量装点了整个舞台。在座无虚席的看台上，欧洲粉丝们跟唱韩语歌词、尽情地享受演出。演唱会在最后登场的Stray Kids的表演中达到了高潮。韩国驻法国大使馆和KBS还邀请法国政府和各国大使馆有关人士到现场观看，并举行了展现釜山申办世博会决心的活动。KBS副社长金德在表示，我们希望通过《音乐银行》来直接展现韩国文化的力量，以及K-POP在全世界的影响力，这也是策划这次活动的宗旨。