世界最早金属活字印刷本《直指》时隔半世纪在巴黎展出

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韩国国际广播电台报道：世界上最古老的金属活字印刷本《直指》（《直指心体要节》）时隔50年在法国巴黎展出。展出《直指》的法国国家图书馆表示，希望这次展览能够成为宣传韩国金属活字印刷术的机会。《直指》是世界上现存最古老的金属活字印刷本，经历数百年时光的洗礼，书本纸张已然褪色，处处可见渍痕。在法国国家图书馆举办的“印刷：古登堡时期的欧洲”展览上，《直指》和270件金属活字印刷文物一同亮相。这是《直指》自1973年在法国国家图书馆举办的“东方珍宝”展览上展出以来，时隔50年再次与公众见面。图书馆方面表示，希望能够借次机会让公众了解世界上最古老的金属活字印刷术诞生在韩国。法国国家图书馆策展人介绍说，《直指》是出现在古登堡时期以前的印刷品，对《直指》内容的研究几乎是一片空白，因此在欧洲也被认为是该领域的珍贵资料。《直指》于1377年高丽末期在忠清北道清州兴德寺印刷，比欧洲最早的《古登堡圣经》早78年，是世界上最古老的金属活字印刷本。当时，《直指》分为上下两卷，但如今仅有下卷保存了下来。为了一睹《直指》的真容，从展览首日起观展人群便络绎不绝。此次展示东西方金属活字印刷变迁史的展览将举办至7月16日。