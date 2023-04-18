青瓦台10日迎来开放一周年

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韩国国际广播电台报道：5月10日是象征权力的青瓦台开放一周年。虽然人们对突然决定开放青瓦台议论纷纷，但在过去的一年里，有340万人次访问了青瓦台，备受人们的关注。成为旅游胜地的青瓦台今后的课题都有哪些？KBS记者对此予以了点评。青瓦台开放即将迎来一周年。在父母节，以家庭为单位的游客络绎不绝。居住在京畿道义王市的吴美子(音译)说，能够来到总统所在的地方，真的是莫大的荣幸，非常开心。过去一年，青瓦台累计参观游客人数达340万人次。虽然从权力的象征变成了旅游胜地，但不断有人指出看点不足。居住在京畿道杨平郡的金秀晶(音译)说，感觉像是来参观样板房一样，缺乏人情味，所以我对这一点感到有些遗憾。居住在京畿道杨平郡的姜炳旭(音译)说，青瓦台内也有关闭的地方，因为不是全部开放,，所以有点遗憾。韩国政府决定举办包含历代总统日常生活情景的展览等，促使参观项目多样化。另外，还计划举办展览，让民众了解青瓦台从用作朝鲜总督官邸的首任本馆至今的变迁史。不过，此前提出的将青瓦台内迎宾馆打造成最高级美术馆的计划遇到了困难，原因是从去年12月开始，总统室平均每2-3天就利用青瓦台作为活动场所。今年年初结束活动的总统直属青瓦台管理应用咨询团认为，相较于进行美术品展览，更应注重保存和管理。但政府尚未考虑将青瓦台指定为国家登记文化遗产等。青瓦台内各处还发现了高丽和朝鲜王朝时代的瓦片等文物。政府表示，将实施精密指标调查等，加强青瓦台的管理工作。