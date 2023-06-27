热穹顶覆盖韩半岛 阵雨和酷暑交替出现

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韩国国际广播电台报道：韩国内陆多地出现阵雨天气。在经历一整天的“蒸烤模式”后，突然出现短时强降雨，天气变化多端。进入下午，白天高温积累的热量制造出阵雨云团。包括首尔在内，内陆多地出现阵雨天气，京畿道平泽地区的蓄水池曾一度被淹没。阵雨云团规模虽小，但来势迅猛，导致内陆多地在短短的两个小时就出现了强降雨，首尔、大田等地甚至发布了暴雨警报。由于白天热量积聚，大气不稳定，从而出现了强降雨天气。30日，根据自动观测设备的记录，京畿道安城地区的最高气温达到了38.9度，其他地区也纷纷上升至35度左右。预计31日也将出现猛烈阵雨，避暑游客需注意天气变化。阵雨结束后，大气中的湿度进一步上升，酷暑天气将持续。目前北太平洋高压笼罩在韩半岛上空，再加上中国内陆上空的西藏高压持续扩张，从而出现炎热天气。两个高压在上层至下层大气中积累，形成了一个热穹顶。气象厅方面表示，若西藏高压也出现在上层大气中，干燥空气将降至地面附近，使气温上升的现象进一步增强，且两个气团叠加引起的高温现象可能会持续较长时间。气象厅预测，本周内大邱、首尔的最高温度将分别维持在35度、33度左右。沿岸地区和城市的热浪在晚间也将持续，形成“热带夜”现象。气象厅提醒，由于酷暑、热带夜和强降雨天气近期仍将持续，应做好预防工作，防止造成损失。