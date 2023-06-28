韩中小城市夏天气温高于大城市

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韩国国际广播电台报道：一般认为，大城市的夏天气温比中小城市更加酷热，但最近研究结果显示，中小城市反而比大城市更容易出现高温天气。国立气象科学院对1973年至2020年48年期间的30座大城市和中小城市的气象观测资料进行分析结果显示，最近中小城市的高温升高势头超过了大城市。据分析，每10年人口规模超过100万的大城市出现高温天气的机率为1.6天，人口规模超过30万人的中小城市为1.8天。在另一方面，人口10万人左右的农村等地区仅为1.1天。中小城市每10年平均气温上升趋势为0.38度、大城市为0.36度、农村地区0.23，中小城市最高。城市气温逐年升高的主要原因是城市化效应，韩国16个城市的年均气温每10年上升0.37度。据分析，城市化效应对这些城市气温上升的贡献率为24%至49%。尤其是对中小企业气温上升的贡献率达29%至50%，高于大城市的22%至47%。国立气象科学院认为这是由于大城市增长停滞，中小企业的增长持续。大城市人口比率上世纪90年代为52%，达到峰值后持续呈减少势头，但中小城市的人口比率2015年和2019年达到31%，创下最高值。中小城市持续增长导致高温天气的出现，不过此次分析结果并未考虑到人口变化之外的其他因素。若要制定具体的酷暑对策，必须对各城市绿地面积、温室气体排放分布情况以及各城市政策变化等方面进行进一步研究。