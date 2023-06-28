韩国中学生多款人工智能创新产品亮相

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韩国国际广播电台报道：迎来第四次工业革命之际，培养软件方面的人才至关重要。近期以初中生和高中生为对象举行了人工智能（AI）竞赛大会，未来人才们突出的创意吸引了人们的视线。当天上演了一具玩偶掉进水槽里拼命挣扎的情景，人工智能救援系统捕捉到异常动向后，立即发射了塑料PET瓶，进行救援工作。这是一名高三学生发明的人工智能救援系统，当有人掉进河流中，救援系统能够自动发射救生圈。高三学生金元浩（音）说，救援的黄金时间最为重要，人工智能监控系统捕捉到有人掉入水中，就会立即发射救生圈。拍下衣服的照片后，人工智能系统就会根据天气情况进行搭配，并用语音予以告知。高二学生韩昌勋说，盲人感到最困难的就是认知衣服的颜色、衣服的种类、衣服是什么花纹，为盲人解决这种困难，我们的人工智能运用了基于数据流编程的符号数学系统。一家IT企业近期举行了初中生和高中生参加的人工智能竞赛大会，多款别具一格的产品亮相，吸引了人们的视线。当天的竞赛大会盛况空前，来自全国各地的400多名学生参加，最终7个小组获选，IT专家们在今后的两个月时间里将担任这些小组的导师，进一步培养他们的实战经验。浦项制铁DX人工智能技术集团研究院朴成赞（音）说，像这样整合硬件和软件技术制成产品，对我们来说，也是不容易做到的，学生们令人赞赏。这些梦想成为人工智能专家的未来主人公，正在为实现他们的愿景向前迈进。