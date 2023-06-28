首尔市为跟踪犯罪受害者提供一站式支援服务

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韩国国际广播电台报道：最近跟踪犯罪演变成暴力犯罪的情况持续不断，首尔市政府发布了保护受害者的支援对策。首尔市决定成立负责支援受害者的部门，并为受害者提供居处和随身护卫服务。一年前新堂地铁站跟踪犯罪杀人事件发生后，各种跟踪犯罪事件层出不穷，首尔市决定加强对受害者的保护和支援。首尔市表示，13日正式成立了“跟踪犯罪受害者专门支援团”，并与首尔警察厅签订了构建共同应对体系为主要内容的工作协议。警方接到跟踪犯罪受害者的申报后，将与受害者共享首尔市支援团的基本信息和采取的措施。首尔市介绍说，通过与负责保护受害者的警方间的合作，将向受害者提供保护身边安全和恢复日常生活等定制式支援。尤其是首尔市聘用的犯罪心理分析师即刻分析加害者的心理，预防暴力犯罪的发生。考虑到跟踪犯罪的特点，首尔市将加强对受害者居处的保护措施。受害者为避免加害者跟踪、可长期或短期停留的保护设施从目前的三处增至五处。另外，若警方认为有必要，将向受害者提供为期一周的由两人组成的随身护卫服务，每天可提供10个小时。如果受害者要迁移居处，首尔市将提供200万韩元的搬家费，并成立由各领域专家组成的咨询团，为受害者提供心理咨询，以及法律、诉讼等服务。首尔市此次对策是《跟踪犯罪防止法》的后续措施，该法明文规定了地方自治团体保护和支援跟踪犯罪受害者应尽的义务。